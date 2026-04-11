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Evalúan obras hidráulicas entre La Plata y Berisso

Evalúan obras hidráulicas entre La Plata y Berisso

X (@Julio_Alak)

11 de Abril de 2026 | 05:23
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El intendente, Julio Alak, mantuvo ayer una reunión de trabajo con su par de Berisso, Fabián Cagliardi, en la que analizaron el avance de obras hidráulicas estratégicas para la Región.

“Estamos trabajando de manera articulada para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas, con una mirada integral sobre el sistema hídrico de toda la Región y no de forma aislada”, señalaron tras el encuentro.

Durante la reunión, se abordaron los trabajos en los desagües pluviales de la cuenca del arroyo Maldonado, particularmente en los sectores de Barrio Jardín 1 y 2, en La Plata, cuyo objetivo es optimizar el escurrimiento del agua en una superficie de 100 hectáreas y beneficiar a más de 5.500 habitantes, reduciendo el riesgo de anegamientos.

Durante la reunión también se repasaron otras obras clave ejecutadas por la Provincia vinculadas al drenaje urbano y la prevención de inundaciones, en línea con una planificación integral que busca fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria.

Entre ellas, se destaca la construcción del nuevo puente sobre el arroyo El Gato en la avenida 520, que permitirá duplicar la capacidad de drenaje y mejorar la circulación vehicular en una de las vías más importantes de la ciudad.

La obra contempla dos estructuras paralelas con tres carriles de circulación y veredas peatonales, beneficiando a más de 250 mil habitantes al reducir el riesgo de anegamientos y agilizar el tránsito en la conexión con las rutas 2 y 36 y el polo petroquímico.

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Asimismo, se concretó la readecuación de las redes de desagües en la cuenca de Estación Elizalde, donde se ampliaron los conductos mediante la incorporación de un nuevo sistema paralelo que permitirá mejorar la capacidad de evacuación del agua en la zona.

Por otro lado, se intervinieron los desagües de la cuenca del arroyo El Regimiento con tareas de limpieza y adecuación del cauce para optimizar el escurrimiento y su vinculación con el conducto principal previsto en calle 71, con el objetivo de reforzar el sistema hídrico y mitigar posibles anegamientos.

 

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