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Política y Economía |LAS TARJETAS SOSTIENEN EL CONSUMO

Crece la morosidad de las familias argentinas

Crece la morosidad de las familias argentinas

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11 de Abril de 2026 | 05:24
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La morosidad de las familias argentinas volvió a subir y alcanzó niveles que encendieron alertas en el sistema financiero, en un contexto en el que cada vez más hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos. El fenómeno se refleja tanto en los bancos como en las billeteras virtuales y coincide con una nueva caída del consumo, que ya acumula diez meses consecutivos.

Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en febrero de 2026 el consumo total se redujo 9,5% interanual en términos reales. Sin embargo, detrás de ese dato general aparece un cambio profundo en la forma de pago de los hogares: mientras las operaciones con dinero en cuenta retrocedieron 15,6%, las realizadas con tarjeta de crédito crecieron 1,2%.

La tendencia es todavía más marcada en los gastos esenciales. En rubros como supermercados y alimentos, farmacias, combustible, salud, educación, impuestos y servicios, el consumo total cayó 11,2% interanual real, pero las compras con tarjeta avanzaron 17,3%. En consecuencia, la participación del crédito en estos consumos aumentó 8 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025 y 17 puntos respecto de 2024.

El informe del Banco Provincia remarca que en el acumulado de enero y febrero las tarjetas incrementaron su peso en el consumo total en 5 puntos porcentuales interanuales y en 13 puntos frente a dos años atrás. El dato confirma que una parte creciente del gasto diario ya depende del financiamiento.

Ese mayor uso del crédito convive con un deterioro en la capacidad de pago. De acuerdo con datos de la Central de Deudores, la mora de las familias en billeteras virtuales llegó al 29,9% en febrero, con una suba superior a los 2 puntos frente a enero. El incremento es uno de los más fuertes del sistema y golpea con especial intensidad a las entidades no financieras.

El caso más visible es el de Mercado Pago, cuya ratio de irregularidad pasó del 5,5% al 14,7% en apenas un año, con datos a enero. La cifra muestra el crecimiento del incumplimiento en uno de los principales canales de crédito al consumo del país.

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En los bancos tradicionales la tendencia también es ascendente. La mora de las familias subió del 10,6% en enero al 11,2% en febrero, mientras que la de empresas pasó del 2,8% al 2,9%. Así, el incumplimiento de los hogares acumula dieciséis meses consecutivos en alza y alcanzó su nivel más alto desde 2004.

La consultora 1816 vinculó esta situación con el elevado costo del financiamiento. A comienzos de abril, la Tasa Nominal Anual de los préstamos personales bancarios a 30 días se ubicó en torno al 70%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual cercana al 100%, sin considerar cargos adicionales como seguros, impuestos y comisiones.

Endeudados
Más del 50% de los hogares admite que no logra cubrir los gastos esenciales hasta el día 20 de cada mes, según la consultora Centrix. La mayoría usa créditos pequeños, líneas de préstamo personales o al uso intensivo de tarjetas para solventar alimentos y servicios

 

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