Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó ayer la compra de más de U$S400 millones en el mercado mayorista, la mayor compra en lo que va del año, y ya superó el 50% de la meta pactada de dólares para el 2026.
La entidad financiera lleva 65 jornadas consecutivas en donde se hace de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Sobre el final de la semana realizó la mayor compra de dólares desde que puso en funcionamiento la “fase 4” del programa monetario y, a su vez, la segunda mayor compra bajo la gestión de Javier Milei.
En tanto, e dólar oficial cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del jueves.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.395 y $1.420 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue cotizó en $1.375 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,36%.
LE PUEDE INTERESAR
Los radicales se mueven para la interna de junio
LE PUEDE INTERESAR
Ruidos libertarios en la Legislatura
En cuanto al tipo de cambio mayorista, este se ubicó en $1.373,5, perdió 0,5% y anotó su quinta caída consecutiva en la semana: cedió $21 desde el lunes.
Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP cayó 0,47% hasta $$1.415,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,02% hasta los $$1.476,9. Las brechas con el oficial se mantienen en 1,5% para el MEP y 6,1% para el CCL.
La renta fija cerró con avances en casi todos los títulos de deuda soberana. Los que más subieron fueron los tramos largos de los Bonares y los Globales hasta 1,4% y 1%, respectivamente. En la semana, tuvieron un desempeño excepcional con subas de hasta 4,5%, y empujaron al riesgo país a recortar 9,6% de su nivel, ante la tregua en Medio Oriente. En ese escenario, el riesgo soberano se ubicó en 553 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.
En la bolsa local, el S&P Merval cerró a 2.998.770 unidades, mientras que en dólares escaló 0,2% a 2.035,18 puntos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí