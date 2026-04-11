El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó ayer la compra de más de U$S400 millones en el mercado mayorista, la mayor compra en lo que va del año, y ya superó el 50% de la meta pactada de dólares para el 2026.

La entidad financiera lleva 65 jornadas consecutivas en donde se hace de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Sobre el final de la semana realizó la mayor compra de dólares desde que puso en funcionamiento la “fase 4” del programa monetario y, a su vez, la segunda mayor compra bajo la gestión de Javier Milei.

En tanto, e dólar oficial cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del jueves.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.395 y $1.420 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cotizó en $1.375 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,36%.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, este se ubicó en $1.373,5, perdió 0,5% y anotó su quinta caída consecutiva en la semana: cedió $21 desde el lunes.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP cayó 0,47% hasta $$1.415,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,02% hasta los $$1.476,9. Las brechas con el oficial se mantienen en 1,5% para el MEP y 6,1% para el CCL.

La renta fija cerró con avances en casi todos los títulos de deuda soberana. Los que más subieron fueron los tramos largos de los Bonares y los Globales hasta 1,4% y 1%, respectivamente. En la semana, tuvieron un desempeño excepcional con subas de hasta 4,5%, y empujaron al riesgo país a recortar 9,6% de su nivel, ante la tregua en Medio Oriente. En ese escenario, el riesgo soberano se ubicó en 553 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En la bolsa local, el S&P Merval cerró a 2.998.770 unidades, mientras que en dólares escaló 0,2% a 2.035,18 puntos.