El fallo contra la reforma laboral, sin efecto

Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional deberá ser analizada por la Justicia Contencioso Administrativa Federal y no por la Justicia Nacional del Trabajo. Con esa decisión, desplazó al juzgado laboral que había dictado una suspensión provisoria de artículos clave de la ley.
El conflicto surgió a partir de la acción judicial que la CGT inició contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La central sindical argumentó que la norma vulnera derechos laborales protegidos por la Constitución, como la libertad sindical, la tutela judicial efectiva y el principio de progresividad de los derechos sociales.
El Ministerio de Capital Humano planteó que el caso debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal, ya que se trata de una impugnación a políticas públicas del Estado y no de conflictos laborales individuales. La jueza Marra Giménez coincidió con ese planteo.
Y determinó que los tribunales laborales de la Ciudad de Buenos Aires no tienen competencia para resolver este tipo de demandas contra normas de alcance general dictadas por el Estado nacional.
Semanas antes, el juez laboral Raúl Ojeda había suspendido provisoriamente 83 artículos de la reforma tras un pedido de la CGT, al considerar que su aplicación podía provocar daños irreparables a los derechos de los trabajadores mientras se analizaba su constitucionalidad. Entre los puntos cuestionados figuraban cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, la derogación de la ley de teletrabajo, modificaciones en jornadas y vacaciones, y nuevas reglas sobre representación sindical y responsabilidad de los empleadores.
Con la resolución sobre la competencia judicial, el expediente deberá pasar ahora al fuero federal, que será el encargado de definir el futuro de la reforma laboral y su validez constitucional.
LE PUEDE INTERESAR
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
LE PUEDE INTERESAR
Los radicales se mueven para la interna de junio
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí