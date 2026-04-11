Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |EN PLENO ESCÁNDALO

Qué implica la renuncia de un veedor en la AFA

Qué implica la renuncia de un veedor en la AFA

Agustín Ortiz de Marco

11 de Abril de 2026 | 05:31
Edición impresa

La renuncia de uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a poner en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. El episodio reactivó las diferencias entre los sectores que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los que se alinean con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El abogado Agustín Ortiz de Marco había sido designado en marzo pasado para cumplir funciones de veedor en el marco de la decisión del Gobierno de revisar los movimientos financieros de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, presentó su renuncia antes de comenzar formalmente la tarea.

La designación de Ortiz de Marco se había producido cuando Mariano Cúneo Libarona estaba al frente del Ministerio de Justicia y Sebastián Amerio, cercano a Caputo, se desempeñaba como segundo en la cartera.

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio —en una movida impulsada por el sector alineado con Karina Milei— el área cambió de conducción y Amerio quedó fuera del esquema. Ese reordenamiento profundizó las tensiones internas y dejó la investigación sobre la AFA atravesada por la disputa política dentro del Gobierno.

VERSIONES CRUZADAS

Tras la renuncia surgieron distintas explicaciones. Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que Ortiz de Marco había sido convocado para comenzar la veeduría y que finalmente declinó participar alegando una carga laboral elevada.

En cambio, allegados al abogado afirmaron que durante el mes posterior a su designación nadie se comunicó con él para definir el trabajo, por lo que interpretó esa situación como una señal de falta de interés político en avanzar con la inspección.

LE PUEDE INTERESAR

Milei bajó a Aubasa de la licitación de rutas

LE PUEDE INTERESAR

El fallo contra la reforma laboral, sin efecto

La veeduría había sido dispuesta en marzo por un plazo de 180 días para revisar las cuentas de la AFA.

Junto con Ortiz de Marco también fue designado el contador Miguel Pappacena, quien continúa en funciones. Ahora el Ministerio de Justicia deberá elegir a un nuevo veedor para completar el esquema de control dispuesto por el Gobierno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Paradas colapsadas en La Plata: quiénes ganan y quiénes pierden con la reducción de micros

VIDEO. Manejó en contramano en pleno centro de La Plata y de milagro no hubo un grave accidente

Bombazo en la separación de Carrozza: tradición y ¿un ídolo de Boca señalado como tercero en discordia?

Finde con mucha actividad en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Cartas, mails programados y teléfono desbloqueado: quién era Maitena, la chica de 14 años hallada sin vida

La AFA sancionó fuerte a Palacios por la expulsión contra San Lorenzo y también al Cacique Medina

Gimnasia y un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
+ Leidas

Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7

Prueba y recuperación

Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor

Deshoja el trébol: ¿Vaccari, Cufré o De Felippe?

Con tres juveniles, están los concentrados

¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II

En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
Últimas noticias de Política y Economía

Adorni, en la mira: buscan el origen de su dinero

Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo

“Adorni está muy tocado por esta situación”

Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Deportes
Prueba y recuperación
Con tres juveniles, están los concentrados
Deshoja el trébol: ¿Vaccari, Cufré o De Felippe?
Gonzalo Errecalde será baja para el partido del lunes contra Sarmiento en el Eva Perón
Zalazar y una frase justa: “El fútbol no espera”
Espectáculos
La Caterva vuelve a escena en City Bell con una obra sobre la historia de la Región
Bombazo en la separación de Carrozza: tradición y ¿un ídolo de Boca señalado como tercero en discordia?
Gimena Accardi se sometió a un retoque estético en su cara, qué se hizo y cómo le quedó 
María Becerra, Valentina Zenere y Juana Molina vuelven para “En el barro 3", se estrenará en 2027 
Fuerte polémica en Gran Hermano: Anna Chiara visitó la casa entre rumores de reemplazar a Andrea del Boca
Información General
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión imagen
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Policiales
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
“Lolo” Regueiro: revés judicial para los acusados
Pánico para una pareja a la que asaltaron frente a su casa
La Justicia dejó en libertad a “El Rey de La Salada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla