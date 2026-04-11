Qué implica la renuncia de un veedor en la AFA

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La renuncia de uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a poner en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. El episodio reactivó las diferencias entre los sectores que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los que se alinean con el asesor presidencial Santiago Caputo.
El abogado Agustín Ortiz de Marco había sido designado en marzo pasado para cumplir funciones de veedor en el marco de la decisión del Gobierno de revisar los movimientos financieros de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, presentó su renuncia antes de comenzar formalmente la tarea.
La designación de Ortiz de Marco se había producido cuando Mariano Cúneo Libarona estaba al frente del Ministerio de Justicia y Sebastián Amerio, cercano a Caputo, se desempeñaba como segundo en la cartera.
Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio —en una movida impulsada por el sector alineado con Karina Milei— el área cambió de conducción y Amerio quedó fuera del esquema. Ese reordenamiento profundizó las tensiones internas y dejó la investigación sobre la AFA atravesada por la disputa política dentro del Gobierno.
Tras la renuncia surgieron distintas explicaciones. Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que Ortiz de Marco había sido convocado para comenzar la veeduría y que finalmente declinó participar alegando una carga laboral elevada.
En cambio, allegados al abogado afirmaron que durante el mes posterior a su designación nadie se comunicó con él para definir el trabajo, por lo que interpretó esa situación como una señal de falta de interés político en avanzar con la inspección.
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La veeduría había sido dispuesta en marzo por un plazo de 180 días para revisar las cuentas de la AFA.
Junto con Ortiz de Marco también fue designado el contador Miguel Pappacena, quien continúa en funciones. Ahora el Ministerio de Justicia deberá elegir a un nuevo veedor para completar el esquema de control dispuesto por el Gobierno.
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