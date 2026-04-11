Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ

Buena parte de la tropa territorial del peronismo bonaerense se movilizará el martes hasta el ministerio de Economía de la Nación para trasladar un rosario de reclamos a la administración de Javier Milei.

Se trata de un menú amplio que incluye, como plato principal, el recorte de fondos coparticipables. De postre, la queja por el aumento de los combustibles que impacta de lleno sobre los costos que deben afrontar las administraciones locales.

Fernando Espinoza

El llamado, como informara este diario, estuvo motorizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) que lidera el matancero Fernando Espinoza. El alcalde está a punto de concluir mandato y buscaría reelegir, pero le ha salido un competidor: su par camporista de Lanús, Julián Alvarez.

Esa pelea forma parte de las fricciones constantes que se registran en un peronismo que está en pleno proceso de encontrar el candidato que presentará para la sucesión de Axel Kicillof.

Como eslabón de esa cadena habría que agregar otro movimiento: el que por su lado, y por fuera de la FAM, está motorizando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

“Kato” hizo una convocatoria casi calcada a la de Espinoza a una serie de intendentes con los que mantiene buena sintonía. Lo curioso del caso es que el lugar de la protesta será el mismo: a las puertas del edificio que ocupa el ministro Luis “Toto” Caputo.

Gabriel Katopodis

Hay quienes sospechan en el peronismo que la duplicación de llamados no estaría desvinculado de la carrera de 2027 a que se quiere subir Katopodis.

En busca de sumar voluntades, algunos intendentes de la oposición, en especial del radicalismo, recibieron invitación para sumarse al reclamo. Uno de ellos, en diálogo con EL DIA, descartó de plano su asistencia. “Una cosa es acompañar el reclamo por la coparticipación y por las deudas que la Nación tiene con la Provincia. Pero otra es tomar partido en la interna peronista”, dijo. Y completó: “En ese contexto, no vamos a ir”.

Más allá de los tironeos, algunos dirigentes peronistas abrigan la esperanza de que el gobernador Axel Kicillof forme parte de la protesta. Acaso como para unificar las movidas surgidas de distintos campamentos.