Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni

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La situación judicial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a generar preocupación dentro del oficialismo en la Cámara de Diputados. El funcionario se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, un escenario que, según admiten en privado algunos legisladores, se convirtió en un factor de desgaste para el Gobierno.
En el bloque libertario reconocen que el tema ya impacta en la dinámica parlamentaria y que resulta cada vez más difícil sostener el frente político ante el avance de la oposición, que busca capitalizar el momento para impulsar iniciativas contra el funcionario.
En ese contexto, algunos dirigentes del oficialismo comenzaron a sugerir que Adorni podría evitar presentarse el próximo miércoles 29, fecha que él mismo fijó para brindar su informe de gestión ante el Congreso. Sin embargo, el presidente Javier Milei anticipó que lo acompañaría en esa exposición, lo que fue interpretado como una señal de respaldo político al jefe de Gabinete.
En los bloques opositores observan con atención el escenario y analizan diferentes herramientas parlamentarias para avanzar sobre el jefe de Gabinete. Entre ellas figuran la interpelación en el recinto y la posibilidad de impulsar una moción de censura, mecanismo previsto por la Constitución para remover a un funcionario de su cargo.
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