“Adorni está muy tocado por esta situación”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que Manuel Adorni atraviesa una situación personal compleja por la investigación judicial en torno a sus propiedades y viajes, aunque ratificó que el presidente Javier Milei decidió sostenerlo en su cargo de jefe de Gabinete.

“Dejemos que la Justicia hable. Mientras tanto el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente, en su familia”, afirmó la exministra de Seguridad.

Bullrich insistió en que el Gobierno mantiene la postura de no intervenir en cuestiones judiciales y de esperar el avance de la investigación. En ese sentido, remarcó que acusar sin una resolución judicial puede generar daños irreparables: “Podemos destruirle la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más”.

LA POSIBILIDAD DE UNA LICENCIA

Consultada sobre la eventualidad de que Adorni solicite una licencia mientras avanza la causa, Bullrich evitó pronunciarse y sostuvo que se trata de una decisión personal que debe conversar con el Presidente.

“Eso es una decisión sobre el impacto que le produce a él y a su familia. Es una conversación de él con el Presidente”, señaló. Además, destacó que el funcionario no proviene de la política tradicional, lo que puede influir en cómo atraviesa la situación pública: “Los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Pero él está en esta situación de ser la primera vez”.

En esa línea, explicó que Adorni optó por mantener silencio y dejar el caso en manos de la Justicia, que será la encargada de determinar si hubo irregularidades.

Bullrich también se refirió al escenario político de cara a las elecciones del año que viene. Según advirtió, el peronismo está en proceso de reorganización y eso obliga a los sectores afines al Gobierno a evitar divisiones.

“Miremos los movimientos que está haciendo el peronismo. Ese lado se está organizando. ¿De este lado qué? ¿Vamos a ir divididos? No, tenemos que ir todos juntos”, planteó.

En ese contexto, recordó su relación con el expresidente Mauricio Macri y destacó que, aunque hoy tienen poco contacto, mantiene el respeto hacia él: “Fue mi presidente, yo fui su ministra, lo voy a respetar siempre”.

RELACIÓN CON VILLARRUEL

Bullrich también se refirió a los cortocircuitos políticos entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sobre ese vínculo, afirmó que mantiene una relación estrictamente institucional.

“Todas las semanas tengo que ordenar con ella las sesiones que vamos a tener, la agenda parlamentaria y el funcionamiento de la Cámara”, explicó.

Según sostuvo, su objetivo principal es evitar confrontaciones y concentrarse en la aprobación de leyes que impulsa el oficialismo en el Congreso. “Trato de evitar la confrontación porque mi objetivo es sacar leyes”, concluyó.