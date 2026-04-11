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Política y Economía |Enfoque

Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo

Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo

Manuel Adorni / Web

Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

11 de Abril de 2026 | 05:38
Edición impresa

Resignada, Patricia Bullrich se refirió al affaire Manuel Adorni: “Está muy tocado pero Milei decidió mantenerlo en el cargo”. Una segunda dimensión de esa sentencia es justamente lo que se pregunta todo el gabinete y el mundo político en general: ¿por qué el jefe de Gabinete aún sigue allí si, y a esta altura ya es obvio, sólo le genera daño político al Presidente como protagonista de la noticia judicial más taquillera?

Por supuesto que hay cuestiones afectivas. Adorni ha edificado una relación personal con Milei y con su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, casi de hermandad. El platense es, de hecho, una de las máximas expresiones del “karinismo”, uno de los grupos internos en los que se divide el “mileismo”. El otro grupo es el “caputismo”, autodenominados las Fuerzas del Cielo en ciertos ámbitos, que son los que se alinean con el poderoso asesor Santiago Caputo. Es la grieta del poder actual.

Pero, más allá de lo personal, es posible que Karina no quiera entregar la cabeza de Adorni porque eso sería primero un obsequio a la oposición, que ya amenaza con una moción de censura en el Congreso contra él, pero sobre todo porque podría ser leído como una victoria interna de Caputo, quien acaba de ser humillado por la hermana presidencial cuando le sacaron toda injerencia en el ministerio de Justicia.

ALTÍSIMA IMAGEN NEGATIVA

La verdad, según fuentes violetas, es que todo el gabinete piensa que Adorni ya es un lastre para Milei. No sólo por lo que dicen las encuestas (todas las difundidas hablan de una altísima imagen negativa del jefe de Gabinete y de una caída en la consideración del propio Presidente) sino porque observan que la Justicia está acelerando inusualmente los tiempos en las investigaciones que involucran al funcionario.

En efecto, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita no paran de llamar testigos y buscar medidas de pruebas con una celeridad notable. Han pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni para ver si puede explicar la compra de las propiedades cuestionadas; han creado un curioso nuevo personaje público, “la escribana de Adorni”, que hasta va a programas de televisión; y han llamado a declarar al contratista que hizo arreglos en la casa del country del funcionario para saber cuánto salió y cómo los pagó.

Es lo que hay que hacer, pero ¿dónde quedaron los tiempos en que, por ejemplo, las denuncias de Lilita Carrió o Margarita Stolbizer contra los Kirchner dormían eternamente en los Tribunales hasta que, una vez fuera del poder, los magistrados intervinientes -Lijo entre ellos- se acordaban de empezar a buscar pruebas? Misterios. La pregunta se la hacen en ciertos despachos oficiales, donde creen ver algún tipo de mensaje de Comodoro Py a la Casa Rosada.

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EL RESPALDO DE MILEI

Milei ha respaldado explícitamente a Adorni cada vez que pudo. En actos, en la red X, en reportajes. Aún cuando sabe que la imagen de su subalterno ya ha quedado asociada a posible corrupción o enriquecimiento espurio.

 

Todo el gabinete piensa que Manuel Adorni ya es un lastre para Milei

 

Para el Presidente, el jefe de ministros no parece ser un simple fusible como debería ser cualquier ministro, según la lógica tradicional de la política. Uno no se hunde con el sospechado, dice ese manual. Probablemente si lo desplaza, el tema judicial que acecha a Adorni bajará la espuma, empezará a ocupar menos lugar en los medios y hasta sería más fácil para los ministros salir a exponerse para hablar de sus menesteres. Salvo Toto Caputo, el titular de Economía, hoy casi ningún funcionario asoma la cabeza, a pesar de la presión de Karina que exigiría que todos sean abogados defensores mediáticos del Jefe de Gabinete. Es que el mono-tema es Adorni, que se ha deglutido títulos que podrían haber sido positivos para el Gobierno como el juicio de YPF, la baja estadística de la pobreza, la reforma a la Ley de Glaciares y demás.

Ese respaldo casi irracional de Milei al apuntado, la negativa a aceptar lo que dice la tradición que hay que hacer, también habla de la figura diferente y disruptiva que encarna Milei en la política argentina actual. Otro presidente casi seguro ya lo hubiera despedido.

NOMBRES EN DANZA

Y hablando de despidos sigue la danza de nombres para el eventual reemplazo, que en si mismo es un síntoma de debilidad del implicado. Las versiones, por cierto, emanan de fuentes del Gobierno. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, le daría un perfil más técnico al cargo. Diego Santilli, de Interior, un cariz más político. Sandra Pettovello, de Capital Humano, parece descartada. En las últimas horas se sumó a la lista de posibles el diputado Luis Petri, ex titular de la cartera de Defensa. De origen radical, ha edificado una estrecha relación con los hermanos Milei. Y dicen que es muy bueno con la prensa para, acaso, cubrir también el eventual rol de vocero del Gobierno. Como hacía Adorni. Es que, hoy por hoy, la prioridad para la Rosada es recuperar la iniciativa en la agenda pública.

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