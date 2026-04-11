El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”

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Después de diez años interpretando a Brianna Randall Fraser en “Outlander”, Sophie Skelton atraviesa un momento bisagra. La serie, basada en las novelas de Diana Gabaldon y protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe, se encamina hacia su final y con eso llega una despedida que no solo impacta a los fans, sino también a quienes le dieron vida a este universo durante más de una década.

En diálogo con EL DIA, la actriz británica se mostró reflexiva, por momentos nostálgica, pero también agradecida por un recorrido que definió gran parte de su vida. Lejos de anticipar emociones, eligió transitar el final de su personaje de una manera casi intuitiva. “Intenté tomármelo con calma. Siento que durante mucho tiempo todos me preguntaban ‘¿cómo te sentís?’, y eso empezó a abrumarme. Sentía que querían adelantarse a mis emociones. Yo solo quería estar presente en ese momento y ver qué me pasaba después”, explicó sobre aquel último día de rodaje en el que se despidió de su personaje.

Esa decisión de habitar el presente hizo que, incluso, la dimensión del cierre no siempre fuera inmediata. “Hubo un par de momentos en los que no me cayó la ficha. Uno fue el día en que terminamos de rodar… pero el final fue muy lindo. Compartimos un momento, un abrazo, y se sintió algo muy especial”, recordó.

“Hay mucho de mí en Brianna, inevitablemente. Aprendí mucho de ella porque crecimos juntas”

A lo largo de sus temporadas, “Outlander” construyó vínculos complejos y profundos entre sus personajes. Uno de los más significativos es el de Brianna con su madre, Claire, interpretada por Caitriona Balfe. Para Skelton, ese lazo encuentra una síntesis clara en una escena de la temporada final. “Creo que hay un momento, en una escena donde Brianna y Claire hablan sobre Lord John Grey… la respuesta de Brianna es muy linda, liviana, hasta con humor. Y eso muestra cuánto crecieron como madre e hija”, analizó. Y agregó: “Hace diez años no habría podido manejar esa información de esa manera. Fue uno de esos momentos en los que pensé: sí, llegó a donde tenía que llegar”.

Ese crecimiento no fue solo del personaje. La propia actriz reconoce que el camino recorrido junto a Brianna dejó una huella personal difícil de separar. “Hay mucho de mí en Brianna, inevitablemente. Y aprendí mucho de ella. De alguna manera crecimos juntas, porque eso fue toda mi década desde los 20”, confesó. “Estoy segura de que hay cosas de ella que se quedaron en mí. Incluso el hecho de interpretar a un personaje estadounidense me enseñó mucho como actriz inglesa”, explicó.

La ficción llega a su final tras más de 10 años en pantalla

Sin embargo, lo que más rescata de Brianna es su fortaleza emocional. A lo largo de la serie, el personaje atraviesa situaciones límite, pérdidas y desafíos que la transforman profundamente. “Pasó por muchísimas cosas y aun así salió adelante siendo una persona sensible, empática y amorosa. Eso es algo que admiro mucho, y que intento recordar en mi vida cotidiana”, aseguró.

“LA DESPEDIDA FUE DIFÍCIL”

El final de “Outlander” también implica despedirse de un grupo humano que, con el paso de los años, se convirtió en una familia. La rutina compartida, las largas jornadas de rodaje y el tiempo vivido en locaciones como Escocia generaron vínculos muy fuertes. “Fue difícil. Son personas a las que vi prácticamente todos los días durante diez años. No solo eso, sino que compartimos jornadas larguísimas y nos volvimos muy cercanos. Decirles adiós, y también despedirme de Escocia, fue muy duro”, expresó.

Aun así, Skelton tiene claro que esos lazos no desaparecen. “Por suerte existe la tecnología, así que podemos seguir en contacto. Además, con el estreno de la última temporada y la prensa, pudimos reencontrarnos”, contó, destacando que estos reencuentros mantienen viva la conexión. Y es ahí donde aparece una idea que resume no solo su experiencia, sino también el espíritu de la serie: “Cuando trabajás tanto tiempo con las mismas personas, nunca es un adiós definitivo”. La temporada final de “Outlander” está disponible en Disney+, estrenando un episodio por semana.

Sophie Skelton, protagonista de "Outlander"