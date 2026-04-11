Sábado inestable en La Plata con humedad y chances de chaparrones

El fin de semana comienza inestable, con humedad y chances de lluvias tenues para los habitantes de La Plata y la Región, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado el pronóstico indica neblinas matinales y cielo maromente nublado con probabilidad (40%) de chaparrones hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 22.

Siguiendo las previsiones, el domingo se presentaría con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 14 y 24 grados.

Mientras que para el lunes se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 23.