Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
VIVO.- Arrancó la Asamblea en la UNLP y ya se elige presidente
VIDEOS | FOTOS.- Así fue el tenso y emotivo "regreso a casa" de los astronautas del Artemis II tras la misión a la Luna
VIDEO. En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Sábado inestable en La Plata con humedad y chances de chaparrones
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
Piden informes sobre anomalías en el cobro de infracciones viales
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy sábado con EL DIA
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fin de semana comienza inestable, con humedad y chances de lluvias tenues para los habitantes de La Plata y la Región, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este sábado el pronóstico indica neblinas matinales y cielo maromente nublado con probabilidad (40%) de chaparrones hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 22.
Siguiendo las previsiones, el domingo se presentaría con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 14 y 24 grados.
Mientras que para el lunes se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 23.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí