El crédito empuja el consumo, pero la mora enciende señales de alerta

El fuerte crecimiento del financiamiento al consumo permitió sostener el gasto de los hogares en el último año. Sin embargo, el aumento de los atrasos en los pagos muestra que el endeudamiento comienza a tensionar la economía familiar.

En la economía argentina hay un indicador silencioso que muchas veces anticipa los cambios de ciclo: la morosidad. Cuando cada vez más personas se atrasan en el pago de sus créditos, el mensaje es claro. Algo empieza a tensarse en la capacidad financiera de los hogares.

Eso es lo que comienza a observarse en los últimos meses. Mientras el crédito al consumo creció con fuerza y se transformó en uno de los motores del gasto, también aumentó la proporción de préstamos con atrasos.

El fenómeno se ve con mayor claridad en los créditos otorgados por billeteras digitales y entidades financieras no bancarias. En ese segmento, los niveles de mora ya se acercan al 30%, un número que refleja el fuerte crecimiento del financiamiento pero también las dificultades que enfrentan muchos hogares para sostener sus compromisos.

Durante los últimos años el crédito volvió a ocupar un lugar central en el funcionamiento de la economía cotidiana. Con salarios que todavía buscan recuperar poder adquisitivo, muchas familias recurrieron al financiamiento para sostener su nivel de consumo.

La expansión de las fintech y de las plataformas digitales aceleró ese proceso. Hoy es posible obtener un préstamo desde el celular en cuestión de minutos, con montos relativamente pequeños y pocos requisitos, según revela un informe de Lambda Consultores, elaborado por su director, Maximiliano Ramírez, ex Subsecretario de Programación Macroeconómica en el ministerio de economía de la Nación.

El problema aparece cuando el crédito deja de ser una herramienta ocasional

Ese acceso rápido al crédito permitió financiar gastos cotidianos, compras del hogar o incluso cubrir imprevistos. Para muchas familias, el financiamiento terminó funcionando como un complemento del ingreso mensual.

Pero ese mismo fenómeno también generó un aumento significativo del endeudamiento.

El problema aparece cuando el crédito deja de ser una herramienta ocasional y pasa a convertirse en parte del presupuesto mensual. En ese escenario, la acumulación de cuotas comienza a pesar cada vez más sobre los ingresos del hogar.

Si el financiamiento se utiliza para inversiones o compras planificadas, su impacto suele ser manejable. Pero cuando se destina a cubrir gastos corrientes —como alimentos, servicios o consumo cotidiano— la capacidad de pago se vuelve mucho más frágil.

En ese contexto, cualquier cambio en la situación económica puede generar dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

El aumento de la mora no solo afecta a quienes tienen dificultades para pagar. También es un indicador que sigue de cerca todo el sistema financiero.

Cuando los atrasos comienzan a crecer, las entidades tienden a revisar sus políticas de crédito. Esto puede traducirse en tasas más altas, mayores exigencias para acceder a financiamiento o incluso una menor disponibilidad de préstamos.

En otras palabras, el mismo crédito que ayudó a sostener el consumo puede empezar a frenarse si el riesgo de incumplimiento continúa aumentando.

La economía argentina atraviesa una etapa de transición. El proceso de estabilización busca consolidarse, pero el consumo todavía depende en gran medida del financiamiento.

Por eso, la evolución de la mora será uno de los indicadores clave en los próximos meses. Si los ingresos comienzan a recomponerse, el sistema podría encontrar un nuevo equilibrio.

Pero si el endeudamiento sigue creciendo por encima de la capacidad de pago de los hogares, las tensiones podrían profundizarse.

El aumento de la mora no es solo un dato del sistema financiero: es un reflejo directo de lo que ocurre en la economía real. Detrás de cada atraso en un pago hay hogares que llegan más ajustados a fin de mes y que dependen cada vez más del crédito para sostener su consumo. Cuando el financiamiento crece más rápido que los ingresos, el resultado suele ser el mismo: primero se expande el consumo, después aumenta el endeudamiento y finalmente aparece la mora.

El desafío hacia adelante será que los ingresos logren alcanzar al endeudamiento que se acumuló en los últimos meses. Si eso no ocurre, el crédito (que hoy mantiene en pie parte del consumo) puede transformarse en el próximo freno de la actividad. Y en una economía tan dependiente del gasto de los hogares, es una señal que difícilmente pase desapercibida para cualquier gobierno.