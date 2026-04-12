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Deportes |Escándalo en el fútbol del ascenso

Escándalo en Gimnasia de Jujuy: echarían al jugador del "chiste" de la bomba en el avión

El presidente del club fue contundente tras el episodio protagonizado por Emiliano Endrizzi, que generó pánico durante un vuelo a Buenos Aires. “Vamos a salvaguardar a la institución”, aseguró

Escándalo en Gimnasia de Jujuy: echarían al jugador del "chiste" de la bomba en el avión
12 de Abril de 2026 | 10:24

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Un verdadero escándalo sacudió a Gimnasia y Esgrima de Jujuy luego de que un jugador del plantel profesional realizara una broma sobre la presencia de una bomba en un avión, lo que derivó en un fuerte operativo de seguridad y su posterior detención.

El episodio ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el equipo se disponía a viajar a Buenos Aires en un vuelo de Flybondi para disputar su partido frente a Agropecuario. En pleno embarque, la advertencia de Emiliano Endrizzi generó pánico entre los pasajeros y obligó a la intervención de las autoridades.

El futbolista fue reducido en el lugar y retirado esposado, en una escena que no tardó en viralizarse en redes sociales y generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera del ambiente futbolístico.

Tras lo sucedido, el presidente del club, Walter Morales, tomó distancia de manera tajante y dejó en claro que la institución no se hará cargo de la situación. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”, afirmó en conferencia de prensa.

En la misma línea, el dirigente apuntó directamente contra el jugador y remarcó que se trató de una conducta individual. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador”, subrayó.

Consultado sobre una posible desvinculación, Morales fue categórico: “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, adelantando así la inminente salida del defensor.

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Además, el presidente hizo hincapié en la gravedad del episodio en el contexto actual. “El mundo que vivimos hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, expresó, y recordó que Endrizzi se encontraba representando a la institución al momento del hecho.

Horas más tarde, la comisión directiva difundió un comunicado oficial en el que reafirmó su postura. Allí sostuvo que, de confirmarse lo ocurrido, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” del club.

Por último, desde Gimnasia de Jujuy informaron que el caso quedó en manos de la justicia federal y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación. Mientras tanto, el futuro del jugador parece estar definido.

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