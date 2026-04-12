Escándalo en Gimnasia de Jujuy: echarían al jugador del "chiste" de la bomba en el avión

El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
A dos años del caso Toretto: cómo está Alvite y el recuerdo de la familia de Armand
La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
El Papa León XIV exigió el fin de las guerras y pidió proteger a la población civil
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo empieza la semana
Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
El crédito empuja el consumo, pero la mora enciende señales de alerta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente del club fue contundente tras el episodio protagonizado por Emiliano Endrizzi, que generó pánico durante un vuelo a Buenos Aires. “Vamos a salvaguardar a la institución”, aseguró
Escuchar esta nota
Un verdadero escándalo sacudió a Gimnasia y Esgrima de Jujuy luego de que un jugador del plantel profesional realizara una broma sobre la presencia de una bomba en un avión, lo que derivó en un fuerte operativo de seguridad y su posterior detención.
El episodio ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el equipo se disponía a viajar a Buenos Aires en un vuelo de Flybondi para disputar su partido frente a Agropecuario. En pleno embarque, la advertencia de Emiliano Endrizzi generó pánico entre los pasajeros y obligó a la intervención de las autoridades.
El futbolista fue reducido en el lugar y retirado esposado, en una escena que no tardó en viralizarse en redes sociales y generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera del ambiente futbolístico.
Tras lo sucedido, el presidente del club, Walter Morales, tomó distancia de manera tajante y dejó en claro que la institución no se hará cargo de la situación. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”, afirmó en conferencia de prensa.
En la misma línea, el dirigente apuntó directamente contra el jugador y remarcó que se trató de una conducta individual. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador”, subrayó.
Consultado sobre una posible desvinculación, Morales fue categórico: “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, adelantando así la inminente salida del defensor.
LE PUEDE INTERESAR
La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.-Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo
Además, el presidente hizo hincapié en la gravedad del episodio en el contexto actual. “El mundo que vivimos hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, expresó, y recordó que Endrizzi se encontraba representando a la institución al momento del hecho.
Horas más tarde, la comisión directiva difundió un comunicado oficial en el que reafirmó su postura. Allí sostuvo que, de confirmarse lo ocurrido, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” del club.
Por último, desde Gimnasia de Jujuy informaron que el caso quedó en manos de la justicia federal y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación. Mientras tanto, el futuro del jugador parece estar definido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí