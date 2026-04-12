El polémico comunicado de Estudiantes de Río Cuarto tras una nueva derrota: "Apartar por tiempo indeterminado"

La crisis deportiva en Estudiantes de Río Cuarto alcanzó su punto máximo de tensión este fin de semana. Luego de sufrir una nueva derrota como local, la comisión directiva del club tomó la determinación de intervenir de manera directa sobre el plantel profesional con una sanción interna que sacudió el ambiente del fútbol.

El equipo riocuartense, que transita su primera temporada tras el ascenso, no logra encontrar el rumbo en el Torneo Apertura 2026. Este sábado, el conjunto del sur provincial cayó por 2-1 frente a Barracas Central en el marco de la fecha 14. A pesar del descuento marcado por el mendocino Facundo Cobos, el resultado profundizó el mal momento de un equipo que apenas cosechó un triunfo en lo que va del certamen.

El panorama para Estudiantes de Río Cuarto es alarmante en la tabla anual, donde la pelea por evitar el descenso se vuelve cada vez más difícil. Con la derrota de este sábado, el equipo quedó estancado en el fondo de la tabla.

EL COMUNICADO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN

Ante este escenario, la dirigencia y la secretaría técnica emitieron un comunicado conjunto para informar una sanción ejemplificadora. A través de sus canales oficiales, el club anunció el apartamiento por tiempo indeterminado de un grupo de futbolistas, aunque evitó difundir la lista de nombres afectados por la medida.

Comunicado Oficial | Dirigencia AAE pic.twitter.com/6MewG6BEnG — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) April 12, 2026

De acuerdo con el texto difundido, la decisión responde a una evaluación de conductas que no coinciden con los valores de la entidad. La dirigencia fue tajante al señalar que se detectaron situaciones alejadas de la entrega y el compromiso que los objetivos deportivos del club exigen de manera histórica.

A partir de ahora, los jugadores sancionados deberán realizar sus tareas de entrenamiento de forma diferenciada respecto al resto de sus compañeros, bajo la tutela de personal específico designado por la institución.