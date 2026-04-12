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Política y Economía |EL FOCO EN LA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN Y EL EMBARGO DE CUENTAS

Un municipio paga parte del salario con tickets de comida

Ante la falta de liquidez, la intendencia de Sauce de Luna, Entre Ríos, decidió reemplazar un bono salarial por vales alimentarios

Un municipio paga parte del salario con tickets de comida

Uno de los vales que fueron entregados / Web

12 de Abril de 2026 | 04:10
Edición impresa

La delicada situación financiera del municipio entrerriano de Sauce de Luna obligó a implementar una medida poco habitual para afrontar los ingresos de los trabajadores comunales. Ante la falta de fondos en la caja municipal, el intendente Alcides Alderete resolvió reemplazar un bono no remunerativo de $30.000 que se pagaba como complemento del sueldo por un vale alimentario de $50.000 destinado a la compra de alimentos.

El ticket canasta se entregó este mes como parte del salario de los empleados municipales, en un intento por sostener el poder de compra de los trabajadores mientras el municipio atraviesa un escenario de fuerte restricción financiera.

Según explicó el propio jefe comunal, la medida fue consensuada con el gremio municipal y responde a la imposibilidad de afrontar en efectivo el total de los pagos complementarios.

UN MUNICIPIO CON RECURSOS LIMITADOS

Alderete sostuvo que el municipio depende en gran medida de los fondos provenientes de la coparticipación nacional y provincial, que rondan los $167 millones mensuales. Con ese dinero, la administración debe cubrir los salarios de los empleados, los aportes a la obra social, las contribuciones jubilatorias y los seguros laborales, entre otros gastos.

El esquema salarial incluye a 60 empleados de planta, 58 trabajadores jornalizados y otros contratados que prestan servicios para la comuna. Según indicó el intendente, el margen financiero para afrontar esos compromisos se redujo considerablemente en los últimos meses.

Además, el municipio enfrenta embargos sobre sus cuentas a raíz de juicios pendientes que fueron heredados de gestiones anteriores, lo que complica todavía más la disponibilidad de recursos líquidos.

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LA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN LOCAL

Uno de los factores que profundizó la crisis financiera es la baja recaudación de tasas municipales. De acuerdo con el intendente, el 94% de los vecinos no pagó los tributos locales, lo que impactó directamente en los ingresos propios de la comuna.

“Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, afirmó Alderete al describir la situación social que atraviesa la localidad.

El jefe comunal explicó que Sauce de Luna es una ciudad con escasa actividad privada y con fuerte dependencia del empleo público. En ese contexto, muchos de los habitantes trabajan en instituciones estatales como el hospital, la policía o las escuelas, o directamente en la propia municipalidad.

UN PALIATIVO MIENTRAS SE ESPERAN RECURSOS

El intendente señaló que el vale alimentario podrá utilizarse en comercios habilitados que venden productos de supermercado, seleccionados a través de un concurso de precios realizado según los requisitos del tribunal de cuentas. La idea es que esos tickets puedan ser canjeados por alimentos mientras el municipio busca recomponer sus finanzas.

Según Alderete, la decisión apunta a garantizar al menos el acceso a productos básicos para los trabajadores municipales mientras se aguarda una mejora en los ingresos del municipio.

GESTIONES PARA OBTENER ASISTENCIA

En paralelo, la intendencia inició gestiones ante el gobierno provincial para obtener asistencia financiera que permita aliviar la situación presupuestaria.

El jefe comunal aseguró que presentó una nota ante la Secretaría de Asuntos Municipales de Entre Ríos solicitando un aporte extraordinario para “oxigenar” las cuentas públicas. También mencionó la posibilidad de recibir ayuda a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o mediante adelantos de coparticipación.

Mientras tanto, la experiencia de Sauce de Luna vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan muchos municipios del interior para sostener el pago de salarios y servicios en un contexto económico marcado por la inflación, la caída de la recaudación y el aumento de los gastos operativos.

 

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