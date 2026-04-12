Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA CORRUPCIÓN MILLONARIA

Causa ANDIS: definen sobre 29 nuevas indagatorias

Causa ANDIS: definen sobre 29 nuevas indagatorias

Diego Spagnuolo

12 de Abril de 2026 | 04:07
Edición impresa

El juez federal Ariel Lijo deberá resolver un pedido de 29 nuevas indagatorias en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El requerimiento fue presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes avanzan sobre una nueva línea de la causa que analiza maniobras de corrupción por más de $75.000 millones.

Además de las indagatorias, el magistrado también deberá decidir si hace lugar a un pedido de inhibición general de bienes que alcanza a un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, entre ellas varias empresas vinculadas a la provisión de insumos médicos.

Entre los investigados aparecen el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini, además de Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian y más de una veintena de empresarios que, según la investigación, habrían participado en las maniobras.

La hipótesis de los fiscales sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionarios de la agencia habrían direccionado compras de insumos médicos de alto costo —conocidas como PACBI— para favorecer a determinadas empresas. A cambio, se habrían pagado sumas millonarias que luego retornaban a los funcionarios en forma de dádivas o retornos ilegales.

COMPRAS BAJO SOSPECHA

Las PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia) incluyen prótesis para amputaciones, implantes cocleares, insumos para cirugías complejas o sillas de ruedas motorizadas, entre otros equipamientos médicos especializados.

Por tratarse de prestaciones destinadas a personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, generalmente en situación de vulnerabilidad social y sin cobertura médica, estas compras eran gestionadas a través del Programa Incluir Salud.

LE PUEDE INTERESAR

Por la suba de la nafta, se dispara el cambio al GNC

LE PUEDE INTERESAR

Resuelven si confirman el procesamiento de Alberto F.

Los investigadores sospechan que ese programa habría sido utilizado como pantalla para montar un sistema de desvío de fondos públicos, que beneficiaba a proveedores previamente seleccionados.

Según la pesquisa judicial, durante meses la ANDIS habría funcionado como una estructura paralela de administración, utilizada para concentrar contrataciones en determinados proveedores mediante mecanismos que evitaban los principios de transparencia y competencia que rigen la contratación estatal.

De acuerdo con la acusación, los implicados contaban con información privilegiada para coordinar adjudicaciones y facilitar la cartelización entre empresas proveedoras.

Lijo asumió la causa como subrogante del Juzgado Federal N.º 11, luego de que el expediente estuviera a cargo del juez Sebastián Casanello. Cuando tomó el caso ya existían 19 procesamientos dictados en el marco de la investigación.

LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN

El expediente es llevado adelante por el fiscal federal Franco Picardi junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez.

En la investigación también colaboran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).

Los 19 primeros procesados en la causa ya apelaron ante la Cámara Federal, que por estos días analiza los argumentos de las defensas. Los imputados cuestionan la acusación por presunta asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos destinados a personas con discapacidad.

Entre los procesados figuran los exfuncionarios Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Diego D’Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno, además de los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

La decisión final quedará en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes deberán determinar si confirman o revocan los procesamientos dictados en primera instancia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense

Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

Un club de juegos de mesa que también es un laboratorio

Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Últimas noticias de Política y Economía

Adorni sí, Adorni no: el escándalo divide al Gobierno

Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política

Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino

La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
Policiales
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
La muerte de Ángel, sin imputados y más dudas
Un violento choque entre motos dejó varios heridos
Espectáculos
Sofi Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela tras "coquetear" a Messi
Jubiladas pudientes adornaron a Adorni
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”
Los Mirlos y el bolero se cruzan en la Ciudad
Deportes
Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
“En el final tuvimos el premio que merecíamos”
Fabricio Pérez marcó el empate y la gente lo despidió con una ovación
Cambió el chip y ya le apuntó los cañones a Cusco
Información General
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla