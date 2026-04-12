Una llamada, un enlace y un QR: así estafaron a un joven en Villa Elvira

Una nueva modalidad de estafa virtual volvió a quedar al descubierto en La Plata, tras la denuncia de un vecino de 24 años que fue engañado por ladrones que se hicieron pasar por supuestos empleados de Mercado Libre. El caso encendió una alerta por un mecanismo cada vez más frecuente, que apunta principalmente a personas adultas mayores, aunque su nivel de sofisticación hace que incluso jóvenes caigan en la trampa.

Todo comenzó con una llamada telefónica en la que un hombre aseguró pertenecer al área de seguridad de la empresa. Con un discurso convincente y datos precisos, le advirtió a la víctima sobre un supuesto acceso sospechoso a su cuenta y una compra no autorizada. La puesta en escena fue tan creíble que logró generar confianza inmediata.

Bajo esa excusa, el estafador indicó una serie de pasos para “proteger” el dinero. Primero, le pidió que transfiriera los fondos a otra cuenta propia, y luego lo guió hacia un enlace que simulaba ser una plataforma de validación. Allí, con la excusa de completar una verificación, terminó induciéndolo a realizar una operación que en realidad era un pago a terceros por una suma millonaria.

La maniobra se completó en cuestión de minutos. Tras concretarse la transferencia, el contacto se cortó abruptamente y la víctima, domiciliada en Villa Elvira, fue bloqueada, lo que confirmó el engaño. Incluso, posteriormente intentaron retomar la comunicación desde otro número: era una estafa.

Especialistas advierten que este tipo de delitos crece de manera sostenida y se apoya en técnicas de ingeniería social cada vez más elaboradas. Los delincuentes logran simular identidades, replicar plataformas y generar escenarios de urgencia que empujan a las personas a actuar sin verificar la información.

El hecho ya fue denunciado ante las autoridades, que iniciaron una investigación para rastrear las cuentas involucradas y dar con los responsables, en un intento por frenar una modalidad que sigue sumando víctimas en la región.