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Valeria Moran, platense de corazón, visitó el estudio de EL DIA y contó de qué se trata su novela flamante “8”
ALEJANDRO ALFONZO
Por ALEJANDRO ALFONZO
Enero en Mar del Plata. Algún año de la década del 90. Mientras los flashes iluminaban a Juan Alberto Mateyko en su programa “La movida del Verano”, o se quedaban en Costa Galana con Mirtha Legrand, ocho adolescentes casi adultos jóvenes se internaron en un cementario a pasar la noche. Al día siguiente, algo cambió a tal punto que nada volvió a ser igual.
Esto cuenta la novela nueva de Valeria Moran, “8”, que será presentada a fines de abril en la Ciudad. Y, ante la pregunta “¿que es verdad y qué mentira?”, la respuesta carece de importancia.
“Es una novela, un thriller emocional basado en la amistad y los vínculos de los años 90”, contó Moran en el estudio de este diario y agregó: “Aparenta ser sobre un grupo de amigos que una tarde de aburrimiento decide entrar al cementerio de noche. Pero es mucho más que eso. La obra, en realidad, se pregunta: ¿hasta cuándo se puede sostener una promesa?”.
Mariana Enríquez, con “Bajar es lo peor” (1995), exhibió una mirada de época. Algo de eso hay en la obra de Moran: “Yo soy de Mar del Plata, entonces retraté mi juventud. Los personajes y todo el lugar es real; todo lo demás es ficción”, detalló la escritora que hace más de una década vive en la Ciudad.
No obstante, aunque haya ficción, también hubo investigación: “La novela maneja mucho lo psicológico y para ello, me reunió con un psiquiatra. También investigué un cementerio, el significado de las cruces y más”, aseguró.
Todo comenzó a fines de 2025 en el taller de escritura de Virginia Amado cuando, la figura literaria local, expidió la siguiente consigna: “Escriban un relato de suspenso o terror”.
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El encuentro
“Yo nunca había escrito ese género. Hablando con mis amigos, ellos me dan la idea del cementerio”, recordó y agregó: “Lo que pasó después es que se armaba un debato en cada lugar que presentaba el texto. Entonces, Amado me dice: ‘¿por qué no lo hacés novela?’”.
Así fue. En tan sólo tres meses vertiginosos, Moran escribió su primera novela: “A medida que terminaba un capítulo, se lo pasaba a mis amigos. Después me bajaban ideas de golpe a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y me ponía a escribir antes de que se me vaya la información”, contó.
Con la correción de Amado, la ayuda de sus amigos para recordar, la compañía de Ediciones Hespérides, Moran descubrió que la escritura no es una actividad solitaria: “Hay que dejar el ego de lado y escuchar a los que ya hicieron el recorrido. Esto es fundamentla para poder crecer”, detalló.
“¿Miedo? Y sí, de qué va a pasar. Pero decidí mostrar mi voz y me tocó ponerme todo al hombro”, analizó Moran.
Además, para otros incipientes escritores, recomendó: “Creer en uno (fundamental), tener alguien al lado que te marque el camino, dejar el ego y no pensar que por tener, no sé, 46 años, uno es demasiado grande para escribir”.
También Valeria usó las redes sociales para exhibir su obra: “Cree mi perfil, comencé a contar mi historia y hoy tengo todos seguidores orgánicos; personasque me siguen porque les gustó algo”, detalló.
La obra será presentada el próximo 25 de abril en el corazón del casco urbano. Y, ante la pregunta de qué es la escritura en su vida, concluyó: “Es mi forma de vivir. Publicar significa que los sueños se cumplen”.
8
valeria moran
Editorial: Espérides
Páginas:
Precio: $30.000
Valeria Moran, además de escritora, es docente en la Ciudad / EL DIA
POR MES*
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