Britney Spears se internó por voluntad propia en rehabilitación por abuso de drogas y alcohol

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La cantante estadounidense Britney Spears ingresó por voluntad propia en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias.
Así, esta decisión busca fortalecer su posición legal frente a su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 4 de marzo.
Según se supo la información de que la artista se internó en un centro de salud de Estados Unidos se difundió de manera inmediata con el intento de beneficiar la situación de la cantante.
En este sentido, el equipo de Spears, respaldado por su círculo íntimo, la habría presionado para que ingrese a rehabilitación, lo que finalmente concluyó con su ingreso voluntario: “Se da cuenta de que tocó fondo”, declararon a diferentes medios desde su círculo más íntimo.
Lo cierto es que, esta decisión no es únicamente por el bien de su salud, sino que sirve para fortalecer su posición frente al tribunal de California tras su reciente arresto por conducir alcoholizada. “Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, confesó un allegado al caso.
Aunque no trascendió la duración del programa, las fuentes indican que Britney tiene planeado quedarse por más de 30 días.
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Esta medida sería para una “recuperación más significativa” y para evitar presentarse en la corte el próximo 4 de mayo, como tenía previsto, señalaron desde su entorno.
Para terminar, recordemos que, no es la primera vez que la artista se ingresa en un centro de rehabilitación; más bien, esta última internación forma parte de su larga lucha contra las adicciones a lo largo de los años.
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