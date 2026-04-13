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Tres docentes platenses crearon una web que ahorra horas de trabajo en el aula

La plataforma permite automatizar asistencia, notas e informes PDF en pocos pasos y ya es utilizada por más de 4.000 docentes

Tres docentes platenses crearon una web que ahorra horas de trabajo en el aula
13 de Abril de 2026 | 11:41

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Frente a un escenario donde la tarea docente suma cada vez más exigencias, tres profesionales de La Plata decidieron crear su propia solución. Se trata de una plataforma web pensada para organizar, agilizar y automatizar el trabajo cotidiano en el aula.

La iniciativa comenzó a gestarse en 2024, en medio de cambios en el sistema educativo que implicaron una mayor carga laboral. “Vimos que el trabajo se incrementó mucho y que no había herramientas pensadas específicamente para nosotros”, explicó Pilar, profesora de matemática e impulsora del proyecto junto a su esposo y su cuñada, ambos programadores.

La herramienta, disponible en calificadordocente.com, fue pensada principalmente para docentes de la provincia de Buenos Aires, aunque puede ser utilizada en cualquier punto del país. Durante 2025 funcionó en etapa de prueba y este año fue lanzada oficialmente para el público general.

Según explicaron sus creadores, la plataforma permite automatizar múltiples tareas: desde tomar asistencia y calcular porcentajes hasta calificar trabajos y redactar comentarios pedagógicos personalizados para cada estudiante.

Uno de los puntos más valorados es la posibilidad de generar informes en formato PDF listos para presentar ante las autoridades escolares, algo que - en formato papel - suele demandar tiempo extra fuera del horario laboral.

“Es un mismo salario por más trabajo, y sentimos que faltaban herramientas pensadas específicamente para docentes”, explicó Pilar, quien remarcó que el objetivo principal fue “ayudar a colegas”.

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El impacto no tardó en llegar: actualmente, más de 4.000 docentes ya utilizan la plataforma, en una muestra del interés que existe por soluciones que simplifiquen la tarea educativa.

La propuesta, nacida en La Plata, apunta a seguir creciendo con nuevas funciones, siempre con el foco puesto en un objetivo claro: ahorrar tiempo y ordenar el trabajo en un sistema cada vez más exigente.

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