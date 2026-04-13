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Espectáculos |Promete ser la más explosiva

Se aproxima la fecha de estreno para la temporada final de El Encargado ¿Termina mal Eliseo?

13 de Abril de 2026 | 13:01

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Guillermo Francella vuelve como Eliseo, el controvertido encargado capaz de cualquier cosa para cumplir sus objetivos. La cuarta y última temporada de El encargado en la recta final.

Si las primeras tres temporadas mostraron a Eliseo manipulando con maestría los destinos de su edificio, esta vez el tablero es otro. Eliseo llega a los más altos círculos del poder en Argentina. Ya no se trata de pasillos y cocheras: el personaje que Francella construyó temporada a temporada con una precisión milimétrica ahora opera en las ligas mayores.

Así, el 1 de Mayo se develaran las andanzas finales del controvertido encargado. 

Pero el poder tiene enemigos. Y el más peligroso es Matías Zambrano, su histórico rival, que encabeza una conspiración con un solo objetivo: destruirlo.

El duelo entre ambos promete cruzar todo tipo de límites en una temporada que, según adelanta la gacetilla oficial, pone en juego la propia vida de Eliseo.

Por su parte, el elenco que se agranda. El encargado nunca fue mezquino con sus repartos y esta temporada no es la excepción.

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Allí, Arturo Puig se suma al elenco en el rol del presidente, un casting que ya dice todo sobre la escala que alcanza la historia. Asimismo, regresan Darío Barassi, José María Listorti y Alejandro Paker, entre otros.

Finalmente, las participaciones especiales tampoco defraudan: Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Norman Briski y Mirta Busnelli son algunos de los nombres que se suman para el tramo final.

Sin dudas, una despedida con todo el calor y color que la mencionada serie supo ganarse.

 

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