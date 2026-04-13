Ruby Rose denunció a Katy Perry por agresión sexual: la cantante desmiente la acusación

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La actriz e influencer Ruby Rose denunció públicamente a la cantante estadounidense Katy Perry por una presunta agresión sexual. A través de un descargo en la red social Threads, Rose aseguró que el incidente ocurrió años atrás en una discoteca de Melbourne, Australia.
La actriz hizo la grave acusación el pasado domingo por la noche, como parte de una respuesta directa a un video viral en el que se la veía viendo el show de Justin Bieber en Coachella: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”, escribió.
Uno de los usuarios le respondió con tono de humor, cuestionando el origen de su enojo. Sin embargo, ella sorprendió a sus seguidores con el relato de una situación de agresión sexual que, según sus dichos, habría ocurrido 20 años atrás.
“Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, reveló la actriz en un comentario.
A pesar del crudo relato, algunos usuarios salieron en defensa de Perry: “¿Así que tienes las agallas para hacer una acusación, pero no las suficientes para presentar una denuncia? Si lo hicieras, podrías evitar que otras personas también fueran potencialmente víctimas de ella (si es que realmente sucedió en primer lugar)”, resaltó un usuario. “Acabo de salir de la comisaría”, respondió ella, dejando en claro que no dejó su acusación como algo ligero.
El equipo de la cantante difundió un comunicado a través de la revista Rolling Stone, desmintiendo categóricamente las acusaciones de la actriz y señalando una conducta errática en su persona: “Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”.
“La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, concluyó el mensaje. Sin embargo, Rose confesó no haber denunciado antes a Perry porque ella la ayudó a conseguir su visa años atrás, lo que terminó por despegar su carrera en el mercado norteamericano.
“Conté la historia públicamente, pero la convertí en una ‘graciosa anécdota de cuando estaba borracha’ porque no sabía cómo manejarla de otra manera”, dijo Rose. “Después, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto”, sostuvo.
“Tenía poco más de 20 años. Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”, concluyó.
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