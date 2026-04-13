La Agremiación Médica Platense se declaró en alerta por las deudas millonarias de IOMA

La Agremiación Médica Platense (AMP) estableció el estado de "alerta médico gremial" y debate con urgencia las medidas de fuerza a seguir frente al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El conflicto surge ante la falta de pago de una cifra millonaria que afecta de manera directa a los profesionales de la salud.

El eje del reclamo reside en la falta de acreditación de los honorarios correspondientes a las prestaciones del mes de febrero. Según informó la entidad gremial, la deuda que mantiene el Instituto asciende a aproximadamente $1.300.000.000.

A pesar de que la AMP realizó gestiones en reiteradas oportunidades y por diversas vías, las autoridades del IOMA no brindaron respuestas ni precisiones sobre la fecha de cancelación del saldo.

La cúpula de la Agremiación manifestó su profunda alarma ante este escenario, ya que estos fondos constituyen el sustento básico de los médicos y sus familias. La demora en los pagos, en un contexto de inestabilidad económica, coloca a los prestadores en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Esto no hace más que exponer la crisis por la que transita actualmente el sistema de salud, situación que viene siendo advertida desde la AMP desde hace tiempo”, señalaron.