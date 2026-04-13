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La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%

El Indec difunde el indicador, que se ubicaría por encima del 2,9% de febrero. El impacto de la guerra en Medio Oriente

La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%

Alimentos, educación, nafta y transporte habrían impulsado las subas

13 de Abril de 2026 | 02:29
Edición impresa

Esta semana se conocerá el dato oficial de la inflación de marzo que, según consultoras privadas, se ubicaría en torno al 3%, lo que complica los planes del Gobierno de continuar con la pretendida desaceleración del costo de vida.

Impulsado en parte por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería más elevado que en febrero, cuando cerró en 2,9%.

De ser así, el primer trimestre del año terminaría con una inflación cercana al 9%. Apenas un punto por debajo del 10% que el Presupuesto nacional elaborado por el Poder Ejecutivo estimó para todo el año.

El dato oficial se conocerá a las 16 de mañana, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difunda el informe de marzo.

LO QUE MÁS SUBIÓ

Según la consultora Analytica, el tercer mes terminó con una inflación del 3%, con Alimentos marcando 0,3% de suba en la última semana.

También en Eco Go calcularon un encarecimiento general del 3%, con un aumento traccionado por el rubro Educación (12%), junto a la presión de los Regulados (3,4%), que terminaron por configurar un “piso alto” para el índice total.

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Para la consultora Libertad y Progreso, en tanto, marzo finalizó con un 2,9%, lo que lleva al trimestre a un alza de 8,9%, mientras que la interanual es de 31,9%.

De acuerdo con este reporte, el principal impulso alcista provino de Transporte. Solamente en la última semana se alzó con un 6%, y aportó 0,7 puntos porcentuales al índice general.

“De cara a abril, el principal riesgo pasa por la velocidad con que el valor de los combustibles se traslade a la canasta general vía costos de transporte”, advirtió Julián Neufeld, economista de la Fundación.

Otras consultoras, como Equilibra, advirtieron que la inflación podría estar incluso unas décimas más arriba: 3,3%, liderada por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras las subas de naftas, carnes y tabaco.

“El shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 p.p. de inflación)”, explicaron.

Por su parte, Econoviews pronosticó que la suba de precios de marzo podría alcanzar al 3,4%.

Los informes privados coinciden en el alza de los precios traccionados alimentos, combustibles y tarifas, estas últimas potenciadas por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El dato que funciona como un anticipo al índice nacional es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que reportó un IPC del 3% para marzo, lo que representa una aceleración respecto del 2,6% medido en febrero y una inflación acumulada interanual del 32,1 por ciento.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el rubro educación y el aumento de los combustibles explican en gran medida la suba de los precios.

En el mismo sentido, los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectaron una inflación del 3% para marzo, en línea con los cálculos de la mayoría de las consultoras privadas.

BATERÍA DE INFORMES

En paralelo con el Índice de Precios al Consumidor de marzo, el Indec también publicará mañana los informes relacionados con las canastas básicas (CBA y CBT), la inflación mayorista y el índice de salarios.

Además difundirá otros datos, como el correspondiente a patentamientos del primer trimestre del año; los reportes sobre informalidad laboral y generación del ingreso del cuarto trimestre de 2025. También dará a conocer el uso de la capacidad instalada (febrero); y el costo de la construcción y la canasta de crianza del tercer mes del año.

AGENDA ECONÓMICA

En el plano económico, la semana también estará marcada por el viaje del ministro Luis Caputo y su comitiva a Estados Unidos. El objetivo oficial es cerrar la revisión del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y allanar el camina para un próximo desembolso por US$1.000 millones.

 

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