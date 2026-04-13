El plan para retomar el control de la agenda y blindar al funcionario

El último mes, el gobierno de Javier Milei encadenó una serie de escándalos que tienen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como uno de sus protagonistas. Investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, en la Casa Rosada debaten por estas horas cómo blindar al cuestionado funcionario.

Es parte de la estrategia a desplegar para correr de agenda la causa judicial abierta y los ruidos que generan las dudas por las propiedades adquiridas y los viajes del ministro platense.

En este contexto, un sector del ecosistema libertario se inclina por mostrar una intensa actividad de gestión y trabaja en un cronograma de actividades. La intención es abrir debates en torno a los proyectos de ley que el oficialismo busca impulsar este año en el Congreso Nacional.

“Hay que generar ruido desde la gestión. Impulsar temas pendientes que abran el debate”, admitió una fuente con acceso al despacho presidencial. Lo que se busca, ni más ni menos, es que esa eventual discusión suene más que el caso Adorni, que sigue copando la agenda mediática.

REFORMA POLÍTICA

Entre la batería de leyes que planea tratar en el corto plazo, el Ejecutivo aspira a discutir y votar una reforma política que modificará el sistema democrático y la forma en la que se financian los partidos políticos. En Balcarce 50 la definen como una de las reformas “más grandes e integrales” impulsadas

Además, descuentan que una gran porción de la oposición someterá a debate el contenido, lo que -confían- podría correr de eje la polémica con Adorni.

Luego de fallidos intentos por retomar el control de la situación, en el oficialismo designaron al presidente Javier Milei en el rol de vocero mientras su ministro coordinador, de reciente bajo perfil, se concentra en actividades de gestión. Durante sus últimas apariciones no titubeó en respaldar a su funcionario al que calificó como “un maravilloso jefe de Gabinete”.

Incluso, Adorni tiene previsto mostrarse hoy con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad que tendrá lugar en el Instituto Malbrán, y algunos días más tarde, el jueves volverán a mostrarse en Vaca Muerta.

El viernes, la mesa política volverá a reunirse el viernes en Casa Rosada con la intención de intensificar la actividad de gestión y acelerar la hoja de ruta que girarán al Poder Legislativo con el objetivo de comenzar a dar forma al “año más reformista de la historia”, según prometió el libertario.

“Es cierto que si tuviésemos el mismo ímpetu reformista de los primeros años de gestión se estaría hablando menos del tema”, reflexionó una voz del estrecho círculo del mandatario al tiempo que prometió la reaparición pública de Adorni en una próxima conferencia de prensa que aún no tiene fecha.

Para eso, los integrantes del reducido círculo designado por Milei definen los próximos pasos legislativos a dar. Además, se preparan para intensificar la actividad de la gestión, lo que incluiría reuniones de Gabinete con más habitualidad y nuevos intercambios “mano a mano” del ministro coordinador con ministros.

“La única manera de esconder un elefante es con más elefantes”, ilustraron cerca del Presidente.