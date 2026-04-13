Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata
¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Alimentos vencidos en La Plata: clausuran un supermercado tras denuncias vecinales
Crisis en la atención a pacientes con TEA en La Plata: prestadores denuncian deudas y convocan a una movilización
Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región
La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
Comenzó el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
El plan para retomar el control de la agenda y blindar al funcionario
La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%
El Banco Mundial criticó el “fallido” régimen de Tierra del Fuego
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mientras la Justicia avanza contra el jefe de Gabinete, la Rosada quiere recuperar la iniciativa instalando debates en el Congreso
El último mes, el gobierno de Javier Milei encadenó una serie de escándalos que tienen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como uno de sus protagonistas. Investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, en la Casa Rosada debaten por estas horas cómo blindar al cuestionado funcionario.
Es parte de la estrategia a desplegar para correr de agenda la causa judicial abierta y los ruidos que generan las dudas por las propiedades adquiridas y los viajes del ministro platense.
En este contexto, un sector del ecosistema libertario se inclina por mostrar una intensa actividad de gestión y trabaja en un cronograma de actividades. La intención es abrir debates en torno a los proyectos de ley que el oficialismo busca impulsar este año en el Congreso Nacional.
“Hay que generar ruido desde la gestión. Impulsar temas pendientes que abran el debate”, admitió una fuente con acceso al despacho presidencial. Lo que se busca, ni más ni menos, es que esa eventual discusión suene más que el caso Adorni, que sigue copando la agenda mediática.
Entre la batería de leyes que planea tratar en el corto plazo, el Ejecutivo aspira a discutir y votar una reforma política que modificará el sistema democrático y la forma en la que se financian los partidos políticos. En Balcarce 50 la definen como una de las reformas “más grandes e integrales” impulsadas
Además, descuentan que una gran porción de la oposición someterá a debate el contenido, lo que -confían- podría correr de eje la polémica con Adorni.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%
LE PUEDE INTERESAR
La búsqueda de la reactivación peronista desde distintas líneas
Luego de fallidos intentos por retomar el control de la situación, en el oficialismo designaron al presidente Javier Milei en el rol de vocero mientras su ministro coordinador, de reciente bajo perfil, se concentra en actividades de gestión. Durante sus últimas apariciones no titubeó en respaldar a su funcionario al que calificó como “un maravilloso jefe de Gabinete”.
Incluso, Adorni tiene previsto mostrarse hoy con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad que tendrá lugar en el Instituto Malbrán, y algunos días más tarde, el jueves volverán a mostrarse en Vaca Muerta.
El viernes, la mesa política volverá a reunirse el viernes en Casa Rosada con la intención de intensificar la actividad de gestión y acelerar la hoja de ruta que girarán al Poder Legislativo con el objetivo de comenzar a dar forma al “año más reformista de la historia”, según prometió el libertario.
“Es cierto que si tuviésemos el mismo ímpetu reformista de los primeros años de gestión se estaría hablando menos del tema”, reflexionó una voz del estrecho círculo del mandatario al tiempo que prometió la reaparición pública de Adorni en una próxima conferencia de prensa que aún no tiene fecha.
Para eso, los integrantes del reducido círculo designado por Milei definen los próximos pasos legislativos a dar. Además, se preparan para intensificar la actividad de la gestión, lo que incluiría reuniones de Gabinete con más habitualidad y nuevos intercambios “mano a mano” del ministro coordinador con ministros.
“La única manera de esconder un elefante es con más elefantes”, ilustraron cerca del Presidente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí