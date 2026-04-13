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Opinión |EDITORIAL

Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región

Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región

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13 de Abril de 2026 | 02:38
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Un dictamen científico que determinó en la Región la presencia de un sistema atmosférico con baja capacidad de depuración, con niveles que presentan riesgos para la salud humana y que aludió a la falta de monitoreos y de estaciones de control, reabre interrogantes sobre la calidad del aire que respiran los habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada.

En un contexto histórico de pocos estudios académicos sobre este delicado tema, importa entonces destacar la existencia de una red de trabajos dispersos existentes en el Sedici, Conicet y del CIM sistematizados por especialistas de esos organismos, con conclusiones publicadas ayer en este diario.

Allí se señaló que la ausencia de indicadores de calidad del aire en Google Maps en la Argentina no es una simple omisión tecnológica: es la manifestación de una deuda estructural en el acceso a datos ambientales.

Los especialistas ahora indicaron que la Región constituye un caso paradigmático por su estructura productiva. Allí conviven el polo petroquímico de Ensenada-Berisso -con la refinería de YPF y la planta de coque Copetro-, un casco urbano con tránsito creciente y un sistema de gestión de residuos en expansión. Esa combinación explica por qué las principales fuentes de contaminación son industriales, vehiculares y urbanas.

En su trabajo advirtieron que la Región tiene una limitada capacidad de “autolimpieza” atmosférica. El estudio marcó la ausencia de monitoreo público sistemático y recomendó la instalación urgente de al menos siete estaciones continuas para medir contaminantes clave como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino.

Aludieron asimismo a estudios realizados por la UNLP y el Conicet hace una década demostrativos de que los compuestos orgánicos volátiles duplican sus concentraciones en zonas industriales respecto de áreas residenciales. Los valores de material particulado, en cambio, resultan similares entre zonas urbanas e industriales, lo que evidencia la fuerte incidencia del tránsito vehicular.

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Cabe recordar que hace dos años se señaló que el crecimiento del parque automotor compromete cada vez más la calidad del aire de nuestra zona, tal como se concluyo en un trabajo realizado un equipo del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) y del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA).

La mención de estas referencias, surgidas de indiscutibles centros de investigaciones científicas, no sólo generan preocupación sino que debieran verse correspondidas por acciones concretas para revertir el fenómeno de la contaminación aérea, debiéndose poner en marcha acciones de concientización y las medidas preventivas y sanitarias del caso.

 

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