En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

La lista Equipo Regatas se impuso por un escaso margen en la elección del Club Regatas La Plata y se quedó con todos los cargos que estaban en kuego.

La elección terminó con 484 votos para la lista Equipo Regatas sobre 446 de los que obtuvo “Regatas al Futuro”.

En algunos sectores del club generó cierta sorpresa el resultado de los comicios, según pudo saber este diario.

Desde hace 20 años que no se presentaban dos listas en el Club Regatas La Plata.

De este modo, fueron elegidos como capitan general y vocales los integrantes de la lista Equipo Regatas: Federico Castellani y los vocales titulares Leonardo Gómez, Juan Marcos Oudin, Sergio Forchino, José Guanzetti y Lisandro Tossi.

Según se pudo saber, el conteó de votos fnalizó en las primeras horas de ayer, luego de un sábado intenso.

Si bien no llegó al 30 por ciento de los votantes habilitados (ejercieron su voto cerca de 1.000 socios sobre un total de más de 3.000 socios habilitados), fue palmo a palmo el momento del escrutinio ante la escasa diferencia que se produjo en el resultado final de la elección.

La elección se llevó a cabo en la sede náutica de Ensenada, bajo el sistema de votación anónimo con boleta y cuarto oscuro.

Para esta elección, un total de 3.172 socios estaban habilitados para sufragar, abarcando las categorías de socios preactivos, activos, previtalicios y vitalicios.

En este caso, ninguna de las dos listas quiso presentarse como aliada al actual oficialismo.

Entre los vocales electos, Leonardo Gómez, expresidente del club durante el período 2017-2019, dijo que la institución atraviesa una etapa de estancamiento. ”Queremos volver para hacer un club de excelencia. Cuando asumimos en 2017, el club tenía 3.600 socios y logramos elevar esa cifra a 5.400, estableciendo un cupo máximo y una lista de espera que aún hoy se mantiene vigente”, destacó el vocal electo.

La propuesta, liderada por Federico Castellani como candidato a Capitán General, se estructuró en objetivos de corto, mediano y largo plazo que buscarán modernizar la infraestructura y potenciar el perfil deportivo del histórico club. Entre las medidas inmediatas se destacan la modernización del acceso mediante códigos QR , la impermeabilización del gimnasio y la puesta en valor del museo a través de un convenio con la UNLP. A mediano plazo, el equipo proyecta la creación de un espacio de coworking, estaciones de carga para móviles y el dragado del espejo de agua tras realizar estudios de batimetría.El eje deportivo tiene como máxima aspiración la ejecución de un Centro de Alto Rendimiento Náutico.