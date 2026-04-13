Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |EQUIPO REGATAS

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

Federico Castellani

13 de Abril de 2026 | 03:11
Edición impresa

La lista Equipo Regatas se impuso por un escaso margen en la elección del Club Regatas La Plata y se quedó con todos los cargos que estaban en kuego.

La elección terminó con 484 votos para la lista Equipo Regatas sobre 446 de los que obtuvo “Regatas al Futuro”.

En algunos sectores del club generó cierta sorpresa el resultado de los comicios, según pudo saber este diario.

Desde hace 20 años que no se presentaban dos listas en el Club Regatas La Plata.

De este modo, fueron elegidos como capitan general y vocales los integrantes de la lista Equipo Regatas: Federico Castellani y los vocales titulares Leonardo Gómez, Juan Marcos Oudin, Sergio Forchino, José Guanzetti y Lisandro Tossi.

Según se pudo saber, el conteó de votos fnalizó en las primeras horas de ayer, luego de un sábado intenso.

LE PUEDE INTERESAR

Marcan congelamiento de vouchers educativos

LE PUEDE INTERESAR

Marcha de antorchas y acto por Malvinas

Si bien no llegó al 30 por ciento de los votantes habilitados (ejercieron su voto cerca de 1.000 socios sobre un total de más de 3.000 socios habilitados), fue palmo a palmo el momento del escrutinio ante la escasa diferencia que se produjo en el resultado final de la elección.

La elección se llevó a cabo en la sede náutica de Ensenada, bajo el sistema de votación anónimo con boleta y cuarto oscuro.

Para esta elección, un total de 3.172 socios estaban habilitados para sufragar, abarcando las categorías de socios preactivos, activos, previtalicios y vitalicios.

En este caso, ninguna de las dos listas quiso presentarse como aliada al actual oficialismo.

Entre los vocales electos, Leonardo Gómez, expresidente del club durante el período 2017-2019, dijo que la institución atraviesa una etapa de estancamiento. ”Queremos volver para hacer un club de excelencia. Cuando asumimos en 2017, el club tenía 3.600 socios y logramos elevar esa cifra a 5.400, estableciendo un cupo máximo y una lista de espera que aún hoy se mantiene vigente”, destacó el vocal electo.

La propuesta, liderada por Federico Castellani como candidato a Capitán General, se estructuró en objetivos de corto, mediano y largo plazo que buscarán modernizar la infraestructura y potenciar el perfil deportivo del histórico club. Entre las medidas inmediatas se destacan la modernización del acceso mediante códigos QR , la impermeabilización del gimnasio y la puesta en valor del museo a través de un convenio con la UNLP. A mediano plazo, el equipo proyecta la creación de un espacio de coworking, estaciones de carga para móviles y el dragado del espejo de agua tras realizar estudios de batimetría.El eje deportivo tiene como máxima aspiración la ejecución de un Centro de Alto Rendimiento Náutico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

Gimnasia se juega su chance ante Sarmiento, a la espera del DT: formaciones, hora y TV

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes

La dirigencia tripera define al nuevo técnico

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Gana Fujimori, pero... Se extiende la elección en Perú

Revés judicial para un senador libertario

Declaran en la Justicia: las prestamistas de Adorni
Últimas noticias de La Ciudad

La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar

Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Espectáculos
“Euphoria”: regresa a la pantalla cinco años después, y con un villano encantador
Ya se huele la polémica: ¿Qué sabemos sobre la película de Michael Jackson?
Coppola, al streaming con un programa sobre plata y fútbol
En todas partes: por un rato Coachella se pintó de azul y oro gracias a una DJ argentina
“El diablo viste a la moda” tendrá estreno porteño a puro glamour
Información General
¿El otoño es más cálido que la primavera?
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
Policiales
¿Bullying?: investigan una golpiza a una menor de 7 años
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria
Escándalo en una fiesta en un club de Berisso
Deportes
Gimnasia se juega su chance ante Sarmiento, a la espera del DT: formaciones, hora y TV
La dirigencia tripera define al nuevo técnico
Gimnasia presentó su tercera camiseta
El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco
Estudiantes ultima preparativos para recibir a Cusco FC en el Estadio UNO

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla