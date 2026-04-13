Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley

Parte de las obras sin estudios previos a su realización / EL DIA

Una nueva denuncia judicial volvió a poner el foco sobre la situación ambiental en Isla Santiago, donde la organización Nuevo Ambiente advirtió sobre presuntos incumplimientos en el Plan de Manejo Ambiental y la ejecución de obras sin los estudios exigidos por ley en un área protegida.

La presentación fue realizada ante el fuero Contencioso Administrativo de La Plata y apunta a lo que la ONG definió como “graves y reiterados incumplimientos” en un territorio considerado de alto valor ecológico.

Según señalaron, en la zona se registran movimientos de suelo, loteos, repavimentación y colocación de luminarias sin control técnico ni autorización correspondiente, en abierta contradicción con la normativa vigente y con resoluciones judiciales previas.

El eje del reclamo se apoya en la Ley 12.756, que declara a Isla Santiago y la Isla Paulino como “Paisaje Protegido de Interés Provincial” y establece como objetivo la preservación integral de sus condiciones naturales, históricas y urbanísticas. En ese marco, la normativa dispone que toda obra que pueda alterar ese equilibrio debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa.

Sin embargo, desde la organización sostienen que este requisito no se estaría cumpliendo. “No se trata de una opción ni de una cuestión de criterio político: es una obligación legal”, remarcaron, al tiempo que cuestionaron la falta de intervención de organismos técnicos y de consultas a autoridades ambientales.

En esa línea, el presidente de Nuevo Ambiente, Marcelo Martínez, fue aún más crítico y apuntó directamente contra el rol de las autoridades. “Se sigue modificando el paisaje y el monte ribereño con su biodiversidad. Resulta grave que sea la Provincia y el propio Estado municipal quienes ignoren a la Justicia, sus obligaciones y responsabilidades”, sostuvo.

El referente ambiental advirtió además que esta situación “configura un incumplimiento en sus funciones”, y consideró que refleja “un acto impune de los funcionarios de la Municipalidad de Ensenada, quienes priorizan intereses económicos individuales por sobre la protección de los recursos naturales”.

Además, desde la ONG alertaron sobre los impactos ambientales de las obras en curso. Mientras que la repavimentación puede generar residuos contaminantes si no son gestionados adecuadamente, la instalación de luminarias LED de alta potencia podría afectar a la fauna, en particular a las aves, alterando sus patrones de comportamiento.

En paralelo, cuestionaron el incumplimiento de fallos judiciales que ya habían ordenado la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, lo que - según indicaron - evidencia una falta de voluntad para ajustarse a la normativa vigente. “Se avanza sin planificación, sin evaluación y sin registro en un espacio que debería ser preservado”, insistieron desde Nuevo Ambiente, al advertir que no se trata de un hecho aislado sino de una práctica reiterada que debe tener un mejor control.