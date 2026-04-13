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Se viene un nuevo desfile de mascotas en la plaza Azcuénaga de 19 y 44

Se viene un nuevo desfile de mascotas en la plaza Azcuénaga de 19 y 44

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13 de Abril de 2026 | 03:06
Edición impresa

La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en un encuentro especial que combina diversión, comunidad y conciencia. El domingo 26 de abril a las 15:30 horas, se realizará el Gran Desfile de Mascotas, en la Plaza Azcuénaga (19 y 44), con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por Manos Platenses, un programa de Economía Social y Desarrollo Sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae.

 

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