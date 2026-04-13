Se viene un nuevo desfile de mascotas en la plaza Azcuénaga de 19 y 44

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
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Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
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Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial criticó el “fallido” régimen de Tierra del Fuego
La "letra chica" de los cambios en el Banco Nación por los créditos del escándalo
La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída
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En Parque Castelli denuncian problemas con el agua desde diciembre
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La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en un encuentro especial que combina diversión, comunidad y conciencia. El domingo 26 de abril a las 15:30 horas, se realizará el Gran Desfile de Mascotas, en la Plaza Azcuénaga (19 y 44), con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por Manos Platenses, un programa de Economía Social y Desarrollo Sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae.
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