Marcha de antorchas y acto por Malvinas

Esta tarde noche habrá dos actos para recordar a los soldados del Regimiento 7. Por un lado, militares convocan a una movida que partirá desde Arana y llegará a la plaza Malvinas, y desde el centro de ex combatientes Cecim La Plata anunciaron que realizarán un acto en repudio hacia esa acción militar, denominada “Marcha de las Antorchas”.

“Es algo simbólico con la finalidad de homenajear a los 36 caídos”, se indicó desde la organización de la Marcha de Antorchas, donde también rechazaron que se trate de una orden del Ministerio de Defensa. “Es algo ya tradicional. No es la primera vez que se hace. Viene desde 2012”, explicaron los impulsores de la Marcha de Antorchas.

Los militares marcharán 13 kilómetros a pie, desde Arana hasta 19 entre 51 y 53, a metros de los viejos portones de 19 y 51, donde partieron centenares de soldados en colectivos de línea. Saldrán a las 18 y para las 21 harán un acto en el portón que hoy simboliza el punto de partida de los colimbas hacia la guerra.

En tanto, el Cecim, organismos de derechos humanos y gremios, harán un acto a metros de allí, desde las 19.

Desde el centro de ex combatientes indicaron que el predio de 19 y 51, cuenta con la protección legal de Sitio de la Memoria, por la Ley 26.691 y por una ordenanza municipal sancionada en 2016, pero puesta en vigencia en forma reciente.