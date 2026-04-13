Gimnasia presentó su tercera camiseta

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región
Comenzó el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
El plan para retomar el control de la agenda y blindar al funcionario
La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%
El Banco Mundial criticó el “fallido” régimen de Tierra del Fuego
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la idea de resaltar la bandera del club, Gimnasia presentó su tercera equipación de la temporada, predominantemente gris con los colores azules y blancos en la parte superior, por encima de la publicidad. La misma fue presentada en sociedad a partir de una foto en la que posan con la nueva indumentaria los futbolistas Ignacio Miramón, Alexis Steimbach y Manuel Panaro.
Será la última casaca presentada por Givova en esta etapa, ya que su contrato caduca a fin de año. La prenda está confeccionada en microfibra de poliéster microperforada e incorpora recortes de red tipo panal en zonas clave, como axilas y hombros para mejorar la ventilación y ofrecer mayor comodidad durante la práctica deportiva.
Al igual que las otras camisetas triperas diseñadas durante 2026 -la original predominantemente blanca y la alternativa que homenajea a la vieja camiseta New Balance de los ‘90- se apunta a la revalorización del escudo institucional, con el plateado del yelmo y las armas que reafirman su identidad.
El juvenil Cayetano Bolzán seguirá en Gimnasia. Más allá del interés de San Martín de Tucumán por contarlo como refuerzo a instancias de su entrenador Andrés Yllana, la negativa del club a aceptar que el Lobo impusiera una cláusula de repesca a mitad de año terminó por frustrar la posibilidad. Como no hay que por bien no venga, el juvenil delantero de 20 años irá al banco se suplentes esta tarde en Junín en reemplazo de Jorge De Asís.
Bolzán debutó en primera división en la derrota tripera ante Barracas Central. Es el único partido que disputó hasta ahora en medio de una gran temporada, con tres goles convertidos en solo 4 partidos en Reserva, una divisional donde sus números globales alcanzan los 13 goles en 31 partidos disputados. Postergado por Zaniratto, la llegada del nuevo cuerpo técnico podría cambiar su actualidad.
LE PUEDE INTERESAR
El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes ultima preparativos para recibir a Cusco FC en el Estadio UNO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí