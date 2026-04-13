Gimnasia presentó su tercera camiseta

Con la idea de resaltar la bandera del club, Gimnasia presentó su tercera equipación de la temporada, predominantemente gris con los colores azules y blancos en la parte superior, por encima de la publicidad. La misma fue presentada en sociedad a partir de una foto en la que posan con la nueva indumentaria los futbolistas Ignacio Miramón, Alexis Steimbach y Manuel Panaro.

Será la última casaca presentada por Givova en esta etapa, ya que su contrato caduca a fin de año. La prenda está confeccionada en microfibra de poliéster microperforada e incorpora recortes de red tipo panal en zonas clave, como axilas y hombros para mejorar la ventilación y ofrecer mayor comodidad durante la práctica deportiva.

Al igual que las otras camisetas triperas diseñadas durante 2026 -la original predominantemente blanca y la alternativa que homenajea a la vieja camiseta New Balance de los ‘90- se apunta a la revalorización del escudo institucional, con el plateado del yelmo y las armas que reafirman su identidad.

CAYETANO BOLZÁN: SE IBA, SE QUEDA Y VA AL BANCO

El juvenil Cayetano Bolzán seguirá en Gimnasia. Más allá del interés de San Martín de Tucumán por contarlo como refuerzo a instancias de su entrenador Andrés Yllana, la negativa del club a aceptar que el Lobo impusiera una cláusula de repesca a mitad de año terminó por frustrar la posibilidad. Como no hay que por bien no venga, el juvenil delantero de 20 años irá al banco se suplentes esta tarde en Junín en reemplazo de Jorge De Asís.

Bolzán debutó en primera división en la derrota tripera ante Barracas Central. Es el único partido que disputó hasta ahora en medio de una gran temporada, con tres goles convertidos en solo 4 partidos en Reserva, una divisional donde sus números globales alcanzan los 13 goles en 31 partidos disputados. Postergado por Zaniratto, la llegada del nuevo cuerpo técnico podría cambiar su actualidad.