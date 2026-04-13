Murió el periodista deportivo Julio Ricardo

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El reconocido periodista deportivo Julio Ricardo López Batista murió este lunes, luego de una extensa carrera que lo convirtió en una de las principales figuras de los medios audiovisuales.
Según se supo, tenía 87 años y estaba internado en la Clínica Zabala.
Julio Ricardo nació el 13 de enero de 1939 y comenzó muy joven su carrera periodística, ya que en la década del 50 realizó coberturas para Noticias Gráficas.
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En la televisión tuvo periodos más que destacados, ya que se caracterizó por ser uno de los principales periodistas deportivos en programas de debate durante las décadas del 70 y del 80 en Canal 13 y Canal 9.
Además, estuvo en el icónico programa Tribuna Caliente, donde compartió pantalla con otras figuras como Ernesto Cherquis Bialo, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.
También fue uno de los comentaristas de Fútbol Para Todos entre 2009 y 2014, que se encargaba de la transmisión de todos los partidos de la Primera División del fútbol argentino.
Su carrera no solo se limitó a la televisión. Julio Ricardo también supo brillar en una emisora histórica como Radio Rivadavia, mientras que también pasó por Radio Nacional.
A lo largo de su trayectoria, participó en la cobertura de 11 Mundiales de la FIFA y en diversos Juegos Olímpicos.
La muerte de Julio Ricardo ocurre solo unas semanas después de los decesos de otros periodistas deportivos históricos, como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.
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