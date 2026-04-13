Sigue el caos de los micros en La Plata, con paradas llenas y unidades que no frenan: cómo continúa el conflicto

Por segunda semana consecutiva, viajar en colectivo en la Región implica demoras como consecuencia de la menor frecuencia a raíz que las empresas continúan brindando un servicio con menor frecuencia en reclamo de una actualización de la estructura de costos y subsidios.

Este lunes el panorama era similar al de los días anteriores, con las paradas con más usuarios de lo habitual, debiendo esperar más tiempo para poder viajar, lo cual generaba una situación de cansancio.

Hoy se espera una reunión de los empresarios con funcionarios de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de intentar coordinar medidas que permitan aliviar la situación en el corto plazo, mientras que para mañana el Gobierno nacional convocó a las cámaras del sector a un encuentro en el que se intentará avanzar en una "reestructuración integral del sistema" que permita llegar a una solución que implique la normalización de la prestación del servicio.

Desde el sector empresario aseguran que la deuda en concepto de subsidios ronda los 120 mil millones de pesos y advierten que las instancias de diálogo “no resuelven lo urgente”. En ese contexto, desde principios de abril aplicaron recortes de hasta el 30% en las frecuencias, principalmente por el impacto del aumento del gasoil.

Mientras tanto, los pasajeros son los principales afectados: largas esperas, unidades colapsadas y dificultades para cumplir con horarios laborales o de estudio se repiten a diario, en tanto que las empresas sostienen que continuarán prestando el servicio “con el máximo esfuerzo posible”, aunque reconocen que operan en condiciones económicas “extremadamente limitadas”.

Actualmente, el Estado destina cerca de $90.000 millones mensuales en subsidios al transporte automotor, cubriendo alrededor del 65% del costo del boleto. El resto se financia con la tarifa que pagan los usuarios.

Frente a esta situación, y para evitar una parálisis total que deje a miles de ciudadanos sin conectividad, la Provincia decidió adelantar el 60% de los subsidios correspondientes al mes de abril.