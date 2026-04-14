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Información General |ENTRE QUIENES TIENEN MENOS DE 29 AÑOS, SEIS DE CADA DIEZ SE ENCUENTRAN PRECARIZADOS

Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro

Un nuevo informe del INDEC muestra un mercado laboral cada vez más segmentado entre trabajadores registrados y en situación de precariedad. Los jóvenes y cuentapropistas se ubican entre los más afectados

14 de Abril de 2026 | 01:22
Edición impresa

La informalidad laboral volvió a consolidarse como uno de los rasgos más persistentes del mercado de trabajo argentino. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el 43% de las personas ocupadas en los 31 principales aglomerados urbanos trabaja en condiciones informales, es decir, al margen de las normas laborales y de seguridad social que regulan el empleo. La cifra, que se dio a conocer ayer, se ubica un punto por encima del registro de un año atrás.

Sobre un universo de 13,5 millones de ocupados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, la informalidad continúa instalada como un fenómeno estructural de la economía argentina: más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan su actividad sin acceso pleno a derechos laborales, aportes jubilatorios o cobertura social.

La precarización no impacta de manera homogénea. Los sectores más jóvenes de la población siguen siendo los más afectados: entre quienes tienen hasta 29 años, la tasa de informalidad trepa al 59,7%, casi seis de cada diez trabajadores. También los mayores de 65 años presentan niveles elevados, con un 61,6%. En el desagregado por género, la incidencia es algo mayor entre las mujeres, con una tasa del 44,5%, frente al 41,8% de los varones.

El nivel educativo aparece, una vez más, como un factor decisivo. Mientras que entre quienes no completaron el secundario la informalidad alcanza al 67,2%, entre los trabajadores con estudios superiores o universitarios completos desciende abruptamente al 16%. La brecha confirma la fuerte relación entre formación educativa y calidad del empleo.

La radiografía por categoría ocupacional muestra además que el problema se concentra especialmente fuera del empleo asalariado tradicional. Los trabajadores independientes exhiben una tasa de informalidad del 59,2%, muy por encima del 36,3% que registran los asalariados. Dentro de ese universo, los cuentapropistas sobresalen como uno de los núcleos más vulnerables: casi dos tercios de ellos, el 63,3%, trabajan en condiciones informales.

SEGÚN LA ACTIVIDAD

Si se analiza el mercado por ramas de actividad se observa que el servicio doméstico encabeza el ranking de precariedad con una informalidad del 78%, seguido por la construcción con 73,8%. También presentan niveles muy elevados los hoteles y restaurantes, con 59,7%, y el comercio, con 52,6%. En contraste, actividades como enseñanza y servicios de salud muestran tasas considerablemente menores.

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El informe también revela que la informalidad está estrechamente asociada a unidades productivas pequeñas: el 69,5% de los trabajadores informales se desempeña en establecimientos de hasta cinco personas.

Esa concentración en estructuras de baja escala refuerza la idea de que el fenómeno no sólo responde a decisiones empresariales de evasión, sino también a limitaciones estructurales de productividad y formalización en amplios segmentos de la economía.

Pero la precariedad no termina donde empieza el empleo registrado. El INDEC advierte que dentro del universo asalariado formal también persisten situaciones de “informalidad parcial”. En el cuarto trimestre de 2025, el 4,2% de los asalariados formales declaró que solo una parte de su salario figura en el recibo, una práctica que reduce aportes y contribuciones pese a tratarse de empleos registrados.

Con estos números, el mercado laboral argentino vuelve a exhibir una dualidad persistente: un núcleo de empleo formal relativamente estable convive con un amplio segmento de trabajadores excluidos de las protecciones básicas del sistema. El nuevo relevamiento del INDEC viene a confirmar que, pese a los cambios coyunturales de la economía, la informalidad sigue siendo una de las principales deudas estructurales del empleo en el país.

 

 

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