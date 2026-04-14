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Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas

ESPACIO PATROCINADO 

14 de Abril de 2026 | 10:00

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El Hipódromo de La Plata da un paso más en la evolución de su propuesta como uno de los principales venues a cielo abierto de la ciudad y anuncia la inauguración de una nueva disposición de campo con ubicaciones sentadas. Se trata de una mejora pensada para elevar la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria, sumando confort y una organización más precisa del espacio.

Quienes tendrán el honor de inaugurar este nuevo formato serán Pimpinela, el icónico dúo argentino que se presentará el próximo 3 de octubre con su espectáculo “Noticias del Amor”, en una noche que promete ser tan emotiva como innovadora.

Consolidado como un escenario clave para la música en vivo, el Hipódromo de La Plata ha recibido en los últimos años a algunos de los artistas más importantes de la escena nacional e internacional. Bajo la gestión de la productora Gonna Go, durante 2024 y 2025 pasaron por su escenario nombres como Ca7riel y Paco Amoroso, Abel Pintos, Andrés Calamaro, Miranda!, Guasones, Los Fabulosos Cadillacs, Peces Raros y Wos, entre otros, afianzando su posicionamiento dentro del circuito de grandes espectáculos.

De cara a 2026, el predio redobla la apuesta con esta nueva disposición que se implementará en shows seleccionados, ofreciendo un campo sectorizado con localidades sentadas para una experiencia más cómoda y personalizada. La propuesta contempla distintos sectores: Platea Premium, Platea Gold, Platea Silver y Gradas Generales, permitiendo al público elegir cómo vivir cada show según sus preferencias.

Esta incorporación se suma a las comodidades que ya distinguen al predio: estacionamiento dentro del recinto, ingresos organizados y seguros, y una oferta gastronómica y de bebidas de primer nivel, todo pensado para acompañar espectáculos de gran escala sin perder calidad en la experiencia.

En este contexto, la llegada de Pimpinela no sólo marca un nuevo hito en la programación, sino también el puntapié inicial de esta transformación. Luego de un 2025 que volvió a confirmar su vigencia internacional, el dúo regresa al país con “Noticias del Amor”, un espectáculo que combina música, humor y emoción a través de una propuesta escénica original.

En esta nueva gira, Pimpinela se convierte en el conductor de un particular noticiero desde el cual repasa sus grandes éxitos, explorando cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo del tiempo. Con una puesta que mezcla el lenguaje teatral que caracteriza al dúo con una narrativa visual contemporánea, el show propone un recorrido que conecta con distintas generaciones.

Además de los clásicos que marcaron su carrera, el espectáculo incluirá versiones renovadas de canciones icónicas, interpretaciones de hits internacionales y segmentos inéditos que recuperan temas que no formaban parte de su repertorio en vivo desde hace años.

Las entradas estarán a la venta el martes 14/4 a partir de las 12 hs a través de livepass.com.ar con el beneficio de 4 cuotas sin interés con el Banco Provincia. 

Con esta propuesta, el Hipódromo de La Plata y Gonna Go refuerzan su compromiso con la innovación y la calidad, ofreciendo nuevas formas de vivir la música en vivo y consolidando a la ciudad como una plaza clave dentro del circuito cultural del país.

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