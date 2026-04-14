Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas

VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
Caputo admite una inflación mayor al 3% pero avisa: "Se vienen los mejores meses"
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Micros, se estira la pesadilla: siguen sin mejorar las frecuencias
VIDEO.- Bebé fallecida en La Plata: investigan las causas de un abandono fatal
Empresarios procesados en La Plata por una presunta insolvencia fraudulenta
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Israel y el Líbano inician negociaciones para llegar a un acuerdo que frene los ataques
"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España
De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes: figura del rock latino e hincha de Estudiantes
Profesionales de la salud en alerta gremial por los pagos de IOMA
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Los números de la suerte del martes 14 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Tensión entre Italia y EEUU: Meloni calificó de “inaceptables” las críticas de Trump al papa León XIV
Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas
Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados
VIDEO. Viajó desde Olavarría a La Plata para visitar a su novia y le robaron la camioneta en cuatro minutos
Ya son más de 1.200 los reclamos vecinales por el estado de las calles e iluminación
Desde la CGT confirman la marcha del 30/4 y no descartan luego un paro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
El Hipódromo de La Plata da un paso más en la evolución de su propuesta como uno de los principales venues a cielo abierto de la ciudad y anuncia la inauguración de una nueva disposición de campo con ubicaciones sentadas. Se trata de una mejora pensada para elevar la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria, sumando confort y una organización más precisa del espacio.
Quienes tendrán el honor de inaugurar este nuevo formato serán Pimpinela, el icónico dúo argentino que se presentará el próximo 3 de octubre con su espectáculo “Noticias del Amor”, en una noche que promete ser tan emotiva como innovadora.
Consolidado como un escenario clave para la música en vivo, el Hipódromo de La Plata ha recibido en los últimos años a algunos de los artistas más importantes de la escena nacional e internacional. Bajo la gestión de la productora Gonna Go, durante 2024 y 2025 pasaron por su escenario nombres como Ca7riel y Paco Amoroso, Abel Pintos, Andrés Calamaro, Miranda!, Guasones, Los Fabulosos Cadillacs, Peces Raros y Wos, entre otros, afianzando su posicionamiento dentro del circuito de grandes espectáculos.
De cara a 2026, el predio redobla la apuesta con esta nueva disposición que se implementará en shows seleccionados, ofreciendo un campo sectorizado con localidades sentadas para una experiencia más cómoda y personalizada. La propuesta contempla distintos sectores: Platea Premium, Platea Gold, Platea Silver y Gradas Generales, permitiendo al público elegir cómo vivir cada show según sus preferencias.
Esta incorporación se suma a las comodidades que ya distinguen al predio: estacionamiento dentro del recinto, ingresos organizados y seguros, y una oferta gastronómica y de bebidas de primer nivel, todo pensado para acompañar espectáculos de gran escala sin perder calidad en la experiencia.
En este contexto, la llegada de Pimpinela no sólo marca un nuevo hito en la programación, sino también el puntapié inicial de esta transformación. Luego de un 2025 que volvió a confirmar su vigencia internacional, el dúo regresa al país con “Noticias del Amor”, un espectáculo que combina música, humor y emoción a través de una propuesta escénica original.
En esta nueva gira, Pimpinela se convierte en el conductor de un particular noticiero desde el cual repasa sus grandes éxitos, explorando cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo del tiempo. Con una puesta que mezcla el lenguaje teatral que caracteriza al dúo con una narrativa visual contemporánea, el show propone un recorrido que conecta con distintas generaciones.
Además de los clásicos que marcaron su carrera, el espectáculo incluirá versiones renovadas de canciones icónicas, interpretaciones de hits internacionales y segmentos inéditos que recuperan temas que no formaban parte de su repertorio en vivo desde hace años.
Las entradas estarán a la venta el martes 14/4 a partir de las 12 hs a través de livepass.com.ar con el beneficio de 4 cuotas sin interés con el Banco Provincia.
Con esta propuesta, el Hipódromo de La Plata y Gonna Go refuerzan su compromiso con la innovación y la calidad, ofreciendo nuevas formas de vivir la música en vivo y consolidando a la ciudad como una plaza clave dentro del circuito cultural del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?