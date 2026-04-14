El FMI redujo las expectativas de crecimiento de la Argentina para 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy una previsión de una baja en el crecimiento de la Argentina del 0,5% respecto del informe anterior y un crecimiento ligeramente al alza, del 2,3%, para América Latina, al tiempo que advirtió que el impacto de la guerra en Medio Oriente es dispar en la región.

"Las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente", explica el informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI.

Respecto de la Argentina, señala que moderará su crecimiento respecto de 2025 (fue del 4,4%) y se situará en 3,5% este año, lo que significa una leve baja con relación a la estimación del 4% señala en el informe anterior, mientras que para 2027 proyecta una mejora de la economía del 4%.

La moderación del crecimiento se debe en buena parte a causa de una menor actividad económica en el segundo semestre de 2025, explicó la vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva-Brooks.

En lo que respecta a la inflación, informó que se espera que sea del 30,4% para 2026, contra el 16,4% del informe anterior, y del 15,7% para el año próximo.

Ante la gran inestabilidad causada por la guerra en Medio Oriente, el FMI rebajó al 3,1% (3,3% en enero) el crecimiento mundial.