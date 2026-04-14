Labran en La Plata otras 460 infracciones viales por alcoholemia y otras irregularidades

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La Municipalidad de La Plata llevó adelante operativos de seguridad y prevención en la ciudad en el marco de acciones periódicas destinadas a reforzar controles, ordenar la circulación y promover el cumplimiento de las normas.
En los últimos días, desde la Secretaría de Seguridad se realizaron controles vehiculares en puntos estratégicos como 137 entre 71 y 72 y 161 entre 59 y 60 de la localidad de Los Hornos, y en 143 y 520 de San Carlos.
También se desarrollaron procedimientos en 23 y 53, Plaza Italia y 7 y 54, además de acciones en conjunto con AUBASA y recorridas durante guardias nocturnas, logrando controlar un total de 474 vehículos, de los cuales 10 fueron secuestrados.
Los procedimientos se desplegaron tanto en horarios diurnos como nocturnos, con presencia en arterias clave y zonas de alta circulación, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y detectar irregularidades e incumplimientos a la normativa.
Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia desarrolló operativos integrales vinculados al ordenamiento del espacio público durante el partido de Estudiantes contra Unión, la Carrera de Veteranos en el Paseo del Bosque, las elecciones de la comunidad peruana y la 4ª Caminata de la Memoria.
En paralelo, llevó adelante controles de documentación y alcoholemia en distintos puntos del partido. Como resultado, concretó 6 secuestros y labró un total de 460 infracciones (305 a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial y 155 a cargo de la Dirección de Tránsito).
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Desde el Municipio destacaron que estos operativos se sostienen en el tiempo y se articulan entre distintas áreas para fortalecer la seguridad, mejorar la convivencia y garantizar el uso ordenado del espacio público.
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