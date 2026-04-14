Escándalo en Gran Hermano y una sospecha ingresa a la casa: Rodrigo Lussich explica por qué cree que el conductor ayudó a Brian Sarmiento 

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Rodrigo Lussich está decidido a mostrarle a la gente que el el formato de Gran Hermano murió y que Santiago del Moro tendría mucho que ver con eso.
Allí, puso en duda la trasparencia de la votación que definió la continuidad de Brian Sarmiento.
Recordemos que, el mencionado periodista hace apenas unos días, hizo un filoso posteo en contra del reality y fue enumerando las razones de lo que él considera, su debacle.
Así, no sólo sacó a relucir el prontuario de los ganadores sino que además cuestionó a los conductores que pasaron por el ciclo para detenerse en Santiago del Moro.
"Brian Sarmiento se quedó en Gran Hermano. todas las encuestas lo daban afuera, pero al final echaron a Lola... ¿está todo arreglado?", se pregunta Lussich.
La sospecha y el problema ingresaron a la casa más famosa.
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Su descargo tuvo mucha repercusión y eso le dio la pauta de que muchas personas pensaban como él. Por eso, este martes volvió a pronunciar su indignación luego de que la última gala de eliminación favoreciera a Brian Sarmiento.
"Brian Sarmiento se quedó en Gran Hermano. Todas las encuestas lo daban afuera, pero al final echaron a Lola. Las actitudes agresivas del muchacho no gustaron, pero una mano mágica lo eligió para quedarse. La escribana que está rematando su título después de esta edición dice que la gente votó así. Creer o reventar", tiró sin reparos.
"La escribana que está rematando su título después de esta edición dice que la gente votó así. Creer o reventar", dijo Rodrigo.
Pero, la frutilla del postre fue que no conforme con eso, fulminó a Del Moro y lo acusó de tener favoritos: "Mientras tanto, en su planeta, Santi al parecer no era tan neutral con Brian como quería parecer. Los fanáticos que están atentos 24 x 7 monitoreando lo que pasa, dicen haberlo escuchado a Santi desde la transmisión cómo dice que es el mejor".
Asimismo, en su descargo, Lussich tampoco perdonó a Brian. "El pibe, una pinturita. En el Bailando había caído bien, pero acá mostró su lado oscuro. No quiso hablar de su situación de deudor alimentario con sus hijos y quedó regulando en la cena con Andrea del Boca, que lo dejó llorando y más desorientado que Del Moro en la conducción del ciclo".
Finalmente, se preguntó: "¿Está todo arreglado? ¿Se tenía que ir Brian? ¿Lola fue la víctima de una maniobra? ¿O la gente realmente votó así y hay que aceptarlo de ese modo?".
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