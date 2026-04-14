Se picó mal: Arde una interna en LN+ entre Débora Plager y Cristina Pérez, los detalles

Débora Plager y Cristina Pérez. En LN+ hay mucha tensión interna a raíz del enfrentamiento entre dos de las referentes de la emisora.

Allí, en Puro Show contaron cómo se fue gestando el conflicto que preocupa a las autoridades del Canal.

"El año pasado, Cristina Pérez iba con su programa de 19 a 20 pero este año, la bajaron una hora y compite de lleno con Eduardo Feinmann que está en A24. A ella se le está haciendo difícil el número, porque él la dobla en rating. El año pasado, con el otro horario, también perdía pero daba más pelea", detallaron en la tele.

Lo cierto es que a modo de protesta, Pérez optó por llegar tarde. "Está furiosa con las autoridades y llega casi todos los días tarde a propósito. Débora Plager, que está en el programa anterior, se cansó de que les pidan que estiren. El viernes pasado llegó al límite de la paciencia de porque su colega apareció en el estudio 17 minutos después de su horario", sumaron desde la pantalla chica.

"En teoría mi programa es de 16 a 18 pero a veces pasa que se estira un poco, pueden haber un pase... no me molesta porque me encanta laburar y nunca me voy a enojar por hacer un programa más largo", dijo Débora negando internas y agregando: "Acá se viene a trabajar y yo me preocupo por hacerlo lo mejor que puedo".

Pero, de todos modos, varias personas que trabajan en LN+ le confirmaron al mencionado programa que Plager está odiada y que la guerra entre las mujeres es silenciosa pero cruda y que ninguna de las dos quiere dar el brazo a torcer.

"Se trata de dos figuras y por eso no pueden despedirlas, pero las autoridades no saben más qué hacer con ellas", cerraron en la tele.