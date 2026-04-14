Filoso mensaje del ex marido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano  

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Marcelo Pelegri, ex esposo de Grecia Colmenares, publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales luego de que la actriz ingresara a Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de Andrea del Boca.
El mencionado empresario fue el segundo marido de la actriz, tras su matrimonio con Henry Zakka.
Así, la pareja estuvo junta durante casi 20 años y tuvo un hijo en común, Gianfranco. Pero, se divorciaron en 2005.
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“No hay nadie de mi pasado que yo quiera hoy en mi presente”, sentenció Pelegri en sus historias de Instagram, pocas horas después del ingreso de la artista al reality más famoso.
Luego, tiró: “Te preguntan si extrañas a esa persona que jurabas y juraba ser el amor de tu vida o esas amistades que decían ser para siempre. La realidad te sorprende porque buscas en el fondo de tu corazón y la respuesta es un rotundo no”.
asimismo, señaló “No le guardas odio, no les deseas el mal, pero tampoco hay una sola gota de nostalgia. La sociedad a veces intenta hacerte sentir culpable, te tildan de orgulloso por cerrar puertas definitivamente, queriendo obligarte a sentir lástima por esa gente que alguna vez te lastimó o retrasó”.
Como si fuera poco subrayó una idea que no pasó desapercibida: “Las personas que dejaste atrás hacían match con una versión tuya que estaba rota, que no sabía poner límites y se conformaba con poco”.
Finalmente, cerró: “Lo que no saben es que esa persona que eras ya no existe, y la persona que eres hoy, con la paz blindada que te costó años construir, literalmente rechaza la frecuencia de esa gente. Porque si los dejaras volver a entrar hoy, no sobrevivirían ni 5 minutos a tus nuevos estándares”.
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