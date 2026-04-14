Macri y Vidal encabezaron la reunión del PRO en la que estuvieron sus principales dirigentes

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El ex presidente habló de la necesidad que "Argentina tiene que superarse". La ex gobernadora sostuvo que en el espacio "queremos ser mucho más que presente"
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El PRO reunió a sus principales referentes en la cena anual de su Fundación Pensar, donde hubo mensajes dedicados a su presente y futuro, con la plena intención de ser un actor relevante en el escenario político sin dejar de analizar la coyuntura política marcada por el caso Manuel Adorni. Por lo bajo, para el partido que es aliado del oficialismo, el Gobierno debe expulsar al jefe de Gabinete.
Entre los casi 500 presentes estuvieron Mauricio Macri, titular del espacio, María Eugenia Vidal, presidenta de la fundación, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Christian Ritondo, la cabeza del bloque de la fuerza en la Cámara de Diputados.
Vidal dio el discurso más enérgico y cargado de política. Porque dijo que “el PRO está lleno de presente”. Y sostuvo: “Queremos ser mucho más que presente. Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”.
Asimismo, comentó que se encuentra “trabajando sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años”. “Queremos ser protagonistas del próximo paso. De la estabilidad al desarrollo. La estabilidad que genera que el desarrollo sea para siempre”, indicó.
El evento fue organizado por Vidal y su equipo y tuvo como eje la inteligencia artificial, la innovación y el desarrollo con Santiago Siri hablando sobre tecnología con Macri. "Lo peor que hay en el mundo es improvisar, Argentina tiene que superarse porque ya tuvo muchos años de improvisaciones", fue el breve mensaje del ex presidente.
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