Wall Street impulsa a los activos argentinos: suben bonos y acciones y el riesgo país se acerca a los 520 puntos

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En una jornada marcada por la volatilidad internacional, los activos argentinos lograron este martes destacarse en los mercados de Wall Street con subas tanto en bonos como en acciones, mientras el riesgo país continúa en descenso y se aproxima a los 520 puntos básicos.
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El repunte se da en un contexto global algo más favorable para los mercados financieros, impulsado por expectativas de avances en las negociaciones en Medio Oriente, pese a las tensiones derivadas del conflicto y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Este escenario mejoró el apetito por el riesgo y benefició a los activos emergentes, entre ellos los argentinos.
En ese marco, los bonos soberanos en dólares operaron con subas a lo largo de la curva, con el Global 2041 encabezando los avances. A su vez, los títulos bajo legislación local mostraron comportamientos mixtos, reflejando cierta cautela de los inversores.
Por el lado de la renta variable, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) también registraron mejoras, destacándose algunos papeles del sector inmobiliario y financiero. En paralelo, el índice S&P Merval en la plaza local se mantuvo prácticamente estable, con leves variaciones negativas.
Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la evolución del riesgo país, que se ubicó en torno a los 522 puntos básicos, consolidando una tendencia bajista en las últimas ruedas. Esta caída refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina y abre expectativas sobre un eventual acceso más favorable al financiamiento internacional.
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Analistas del mercado señalan que esta dinámica responde tanto a factores externos como internos. A nivel global, la moderación de las tensiones geopolíticas favorece el retorno del flujo hacia activos de mayor riesgo. En el plano local, inciden variables como la estabilidad cambiaria, la acumulación de reservas y señales de ordenamiento macroeconómico, que contribuyen a reducir la incertidumbre.
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se mantuvo estable, con una cotización cercana a los $1.380 en entidades bancarias, sin grandes sobresaltos en la jornada.
De este modo, los activos argentinos logran sostener una recuperación en medio de un escenario internacional aún incierto, con inversores atentos a la evolución del frente externo y a las señales económicas locales que puedan consolidar esta tendencia.
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