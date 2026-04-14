Sabrina Rojas reveló cómo está Luciano Castro tras su internación

Sabrina Rojas se sinceró sobre el momento que atraviesa Luciano Castro, quien decidió alejarse del foco mediático para priorizar su salud en una clínica de rehabilitación, tras su escandalosa separación de Griselda Siciliani y las infidelidades que salieron a la luz.

En diálogo con Intrusos (América TV), la conductora reconoció que su relación con el actor mejoró: “Tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”.

El conductor Rodrigo Lussich le consultó nuevamente su opinión sobre la pasada relación de Castro con Siciliani: “Griselda no me cae bien, pero de ahí a que esté con Lu (Luciano) me da igual”, reconoció. “Mientras sea buen papá no me importa si está con Griselda Siciliani, Flor Vigna o la guapa”.

Sobre el estado de salud de su expareja tras su internación, Rojas aseguró que Castro “está mejor", pero que no busca hablar mucho sobre su situación porque “tiene que ver mucho con su intimidad”.

“Me voy a preocupar siempre por él porque es el papá de mis hijos. Me va a preocupar siempre cómo esté en todos los sentidos”, explicó. Por su parte, confesó que se encuentra atravesando un momento dichoso en el amor. Si bien negó estar en pareja con José Chatruc, sí reconoció estar “conociéndolo”.