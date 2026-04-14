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Política y Economía

Axel Kicillof se reunió con más de un centenar de intendentes que presentaron un reclamo a Nación

Axel Kicillof se reunió con más de un centenar de intendentes que presentaron un reclamo a Nación
14 de Abril de 2026 | 17:51

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El gobernador Axel Kicillof se reunió este martes con más de un centenar de dirigentes, legisladores e intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que reclamaron en el Ministerio de Economía de la Nación la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados por el Gobierno nacional. Fue en la sede de la FAM, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Una enorme cantidad de intendentes e intendentas de la Argentina vinieron hoy a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por las obras y los recursos que le corresponden a nuestro pueblo”. “En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”, agregó.

“La deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Aquí estamos intendentes y gobernadores que nunca vamos a ponernos de espaldas a nuestro pueblo: si no fuera por el acompañamiento y la asistencia en cada barrio y en cada municipio, la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta”.

El petitorio entregado en el Ministerio de Economía de la Nación reclama la reactivación de la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles; que se retrotraiga el precio de los combustibles al 1° de marzo; y que se frene el recorte de fondos nacionales.

En tanto, Quintela sostuvo: “El desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es diseñar una propuesta y un proyecto de país para ponerlo a consideración de nuestra gente: el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente qué nuclee a todos los que defienden a la Argentina y están en contra de la entrega de nuestro futuro”.

“Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto la sensación térmica de lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más porque el Gobierno nacional está destruyendo la producción, el trabajo y sometiendo a una profunda crisis social y económica a las familias argentinas”, remarcó Espinoza.

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En la jornada estuvieron presentes dirigentes e intendentes de 18 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por último, Kicillof afirmó: “Este programa nacional le está arruinando la vida a la gente. La microeconomía está mal y la macro es espantosa: la solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo”. “Tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar que otro camino es posible: estamos trabajando para crear una alternativa política que pueda sacar al país del pozo en el que nos están metiendo”, concluyó.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

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