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Susto en Arturo Seguí por un incendio en Las Banderitas

Susto en Arturo Seguí por un incendio en Las Banderitas
14 de Abril de 2026 | 18:26

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Un incendio en el barrio Las Banderitas de Arturo Seguí causó susto entre los vecinos. Aunque no pasó a mayores, la alarma se encendió en la zona de 160 y 449, alrededor de las 15.30 hs.

Según pudo saber Diario EL DIA, una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí se hizo presente en el lugar. Al cabo de un rato, el fuego en un descampado fue controlado. 

En tanto, desde bomberos voluntarios aclararon que, con la llegada de la policía, se comprobó que “se trataba de una quema bajo control en un terreno privado, por lo que no había peligro para terceros”.

 

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