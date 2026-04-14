No está conforme: Estudiantes domina, pero se fue al descanso 1 a 1 con Cusco
No está conforme: Estudiantes domina, pero se fue al descanso 1 a 1 con Cusco
"Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado
Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses
¿Qué pasa con los micros de La Plata? Promesas de giros de fondos para sostener los servicios
Insólito: en Gonnet, un menor sin licencia protagonizó un accidente y terminó encubierto por su padre
“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo
Bebé fallecida en La Plata: los primeros datos que reveló la autopsia y el juez federal que se aparta
Elevan a juicio oral la causa contra un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia
Sabrina Rojas reveló cómo está Luciano Castro tras su internación
Se conoció el tráiler de El Encargado 4: cuándo se estrena la nueva temporada
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
Kicillof se reunió con más de un centenar de intendentes que presentaron un reclamo a Nación
Guardia alta: hay árbitros para el Superclásico por la fecha 15
Macri y Vidal encabezaron la reunión del PRO en la que estuvieron sus principales dirigentes
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
Las primeras imágenes de Adrián Suar y Natalia Oreiro durante la filmación que los unió en la pantalla grande
A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...
VIDEO. La Reserva de Gimnasia venció 2 a 0 a San Lorenzo: el golazo de Brian Croce
Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
Rapicuotas anunció su alianza con el tenista argentino Tomás Etcheverry
Wall Street impulsa a los activos argentinos: suben bonos y acciones y el riesgo país se acerca a los 520 puntos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO. Un taxi protagonizó un violento choque en un transitado cruce de Los Hornos
Caso Ángel: un informe escolar revelador y prisión preventiva por seis meses para la madre y el padrastro
Anestesistas de La Plata denuncian "crítica situación" en medio del reclamo por falta de atención de PAMI y problemas con IOMA
Juicio por la muerte de Maradona: "Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La plataforma Disney Plus estrenó el primer adelanto de la última temporada de El Encargado, la exitosa serie argentina protagonizada por Guillermo Francella, que mezcla humor negro y una sátira del típico porteño.
La esperada cuarta entrega de la producción argentina estará disponible a partir del 1ero de mayo. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final y cerrar su historia.
En este primer avance, Eliseo está más calculador que nunca y con más ánimos de enfrentarse a quienes se interponen en su camino. Tras vender su negocio por una millonaria cifra y elevar su estatus frente a sus molestos vecinos, su próximo desafío es asesorar a nada más y nada menos que al Presidente de la Nación.
El simple cambio económico de Eliseo será el desencadenante de la furia de su archienemigo Zambrano, con la gran interpretación del Puma Goity, que buscará burlar sus planes con una bizarra estrategia legal.
Aunque todo parece oscuro para Eliseo, quien aparentemente muere en el tráiler, el encargado promete dar batalla y demostrar que con su ingenio le puede ganar a la mismísima muerte. La dirección, nuevamente a cargo de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, mantiene esa estética pulida que convirtió a la ficción argentina en un fenómeno internacional.
El final de Eliseo está pronto. #ElEncargado, nueva temporada, estreno 1 de mayo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/iifJ9eTDIz— Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) April 13, 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí