Trump y una imagen que lo muestra como Jesús mientras pelea con el Papa

La polémica volvió a rodear al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la difusión de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como una figura similar a Jesucristo, en medio de su creciente enfrentamiento con el papa León XIV.

La publicación, que luego fue eliminada, mostraba a Trump con una túnica de estilo bíblico, inclinado sobre un hombre postrado en una cama, al que aparentemente “sanaba” con sus manos.

De sus dedos emanaba una luz intensa, mientras a su alrededor se veían una enfermera, un soldado, una mujer rezando y otros observadores que lo miraban con admiración. En el cielo, la escena se completaba con águilas y símbolos patrióticos, en una composición cargada de elementos religiosos y nacionalistas.

Consultado por la imagen, el mandatario sorprendió con su explicación: “Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”. Incluso reforzó esa idea con una frase que generó nuevas críticas: “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y sí hago que la gente mejore. Mucho”. Trump también responsabilizó a las “noticias falsas” por la controversia que desató la imagen.

NINGUNA DISCULPA

El episodio se da en un contexto de fuerte tensión con el Vaticano. Trump rechazó disculparse por sus duras críticas hacia León XIV, a quien calificó de “débil” en temas como el crimen y la política internacional. “No voy a disculparme. Él lo hizo público. Solo estoy respondiendo al Papa”, afirmó, en referencia a los cuestionamientos del pontífice sobre la guerra con Irán.

Desde el Vaticano, León XIV respondió con firmeza, aunque sin personalizar el conflicto. Defendió su postura a favor de la paz y el diálogo, y marcó distancia con la visión del mandatario estadounidense.

“No tengo miedo del gobierno de Trump”, aseguró, al tiempo que subrayó que su mensaje se basa en el Evangelio y no en intereses políticos. También lamentó que se equipare su llamado a la reconciliación con decisiones militares.

El cruce entre ambos deja en evidencia una grieta inusual entre dos figuras de enorme peso global. Mientras Trump insiste en su línea dura frente a Irán y cuestiona abiertamente al papa, León XIV reafirma su papel como voz moral en favor de la paz. En ese escenario, la imagen viral -con tintes mesiánicos- no hizo más que intensificar un choque que mezcla política, religión y comunicación en tiempos de alta tensión internacional.