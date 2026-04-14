Bloqueo y amenazas: EE UU “eliminará” barcos iraníes

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos / Archivo AP

La tensión en Medio Oriente escaló en las últimas horas a un punto crítico tras la dura advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con “eliminar” cualquier embarcación iraní que intente desafiar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos de Irán.

La medida, que comenzó a regir ayer, busca presionar a Teherán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz y retome negociaciones para poner fin a una guerra que ya lleva más de seis semanas.

WASHINGTON ACUSA A TEHERÁN DE “CHANTAJEAR AL MUNDO”

El bloqueo fue anunciado tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad, Pakistán, donde representantes de ambos países no lograron acercar posiciones. Según Washington, el principal obstáculo es la negativa iraní a renunciar a su programa nuclear, algo que Teherán insiste en defender como pacífico.

Desde la Casa Blanca, Trump acusó a Irán de intentar “chantajear al mundo” mediante el control de Ormuz y justificó la medida como una acción necesaria para restablecer la libre navegación.

El operativo, coordinado por el Comando Central de Estados Unidos, se aplica a todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes, incluyendo infraestructuras energéticas clave.

Aunque en un primer momento se temió un cierre total del estrecho, autoridades estadounidenses aclararon que el tránsito entre puertos no iraníes podrá continuar, aunque bajo estricta vigilancia militar. Aun así, la amenaza de un enfrentamiento directo es latente.

Irán reaccionó con firmeza. Calificó el bloqueo como “ilegal” y lo describió como un acto de “piratería”, al tiempo que lanzó advertencias contundentes: si la medida se mantiene, ningún puerto del golfo Pérsico o del golfo de Omán estará a salvo. Altos funcionarios iraníes aseguraron que responderán si la situación escala, dejando abierta la puerta a represalias que podrían extender el conflicto a toda la región.

Las consecuencias económicas no tardaron en aparecer. El precio del petróleo se disparó y volvió a rozar los 100 dólares por barril, muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra. Dado que por Ormuz circula cerca del 20% del crudo mundial, cualquier interrupción genera un impacto inmediato en los mercados, elevando costos de energía, transporte y alimentos a nivel global.

En el terreno marítimo, la incertidumbre es evidente. Algunos petroleros ya dieron la vuelta ante la presencia militar y el riesgo de incidentes, mientras el tráfico sigue muy por debajo de los niveles habituales. Informes del sector indican que decenas de buques han evitado la zona desde el recrudecimiento de la crisis, reflejando el temor a quedar atrapados en un posible enfrentamiento.

Analistas advierten que imponer un bloqueo efectivo no será sencillo. La geografía del estrecho, sumada a la capacidad de respuesta iraní con lanchas rápidas y misiles costeros, plantea un escenario complejo incluso para la poderosa armada estadounidense. En este contexto, la gran incógnita es quién podrá sostener más la presión: si Irán, golpeado por sanciones y restricciones comerciales, o Estados Unidos, frente al impacto global de una crisis energética prolongada.

UN CONFLICTO QUE SE PROLONGA

El conflicto, iniciado a fines de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya dejó miles de muertos y múltiples frentes activos, incluyendo combates en Líbano. La situación humanitaria y de seguridad se deteriora rápidamente, mientras los intentos diplomáticos no logran consolidarse.

A nivel internacional, crecen los llamados a la moderación. China, altamente dependiente del petróleo iraní, pidió garantizar una navegación “sin obstáculos” en Ormuz, al igual que varios países del sudeste asiático. En Europa, líderes como el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer impulsan una cumbre para coordinar una respuesta que permita desescalar la crisis y proteger el comercio marítimo.

Mientras tanto, el alto el fuego vigente hasta el 22 de abril se mantiene con dificultad. Aunque desde Washington aseguran haber recibido señales de Teherán para retomar el diálogo, la desconfianza mutua y la escalada verbal complican cualquier avance.

En este escenario volátil, el riesgo de un error de cálculo es alto y podría desencadenar una nueva fase del conflicto, con consecuencias imprevisibles tanto para la región como para la economía global.