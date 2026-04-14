Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Bloqueo y amenazas: EE UU “eliminará” barcos iraníes

La escalada en el Golfo Pérsico eleva el riesgo de choque militar directo, sacude los mercados energéticos y jaquea la frágil tregua alcanzada tras fallidas negociaciones

Bloqueo y amenazas: EE UU “eliminará” barcos iraníes

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos / Archivo AP

14 de Abril de 2026 | 02:18
Edición impresa

La tensión en Medio Oriente escaló en las últimas horas a un punto crítico tras la dura advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con “eliminar” cualquier embarcación iraní que intente desafiar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos de Irán.

La medida, que comenzó a regir ayer, busca presionar a Teherán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz y retome negociaciones para poner fin a una guerra que ya lleva más de seis semanas.

WASHINGTON ACUSA A TEHERÁN DE “CHANTAJEAR AL MUNDO”

El bloqueo fue anunciado tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad, Pakistán, donde representantes de ambos países no lograron acercar posiciones. Según Washington, el principal obstáculo es la negativa iraní a renunciar a su programa nuclear, algo que Teherán insiste en defender como pacífico.

Desde la Casa Blanca, Trump acusó a Irán de intentar “chantajear al mundo” mediante el control de Ormuz y justificó la medida como una acción necesaria para restablecer la libre navegación.

El operativo, coordinado por el Comando Central de Estados Unidos, se aplica a todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes, incluyendo infraestructuras energéticas clave.

Aunque en un primer momento se temió un cierre total del estrecho, autoridades estadounidenses aclararon que el tránsito entre puertos no iraníes podrá continuar, aunque bajo estricta vigilancia militar. Aun así, la amenaza de un enfrentamiento directo es latente.

LE PUEDE INTERESAR

Trump y una imagen que lo muestra como Jesús mientras pelea con el Papa

LE PUEDE INTERESAR

Procesan a la esposa de Sánchez por corrupción

Irán reaccionó con firmeza. Calificó el bloqueo como “ilegal” y lo describió como un acto de “piratería”, al tiempo que lanzó advertencias contundentes: si la medida se mantiene, ningún puerto del golfo Pérsico o del golfo de Omán estará a salvo. Altos funcionarios iraníes aseguraron que responderán si la situación escala, dejando abierta la puerta a represalias que podrían extender el conflicto a toda la región.

Las consecuencias económicas no tardaron en aparecer. El precio del petróleo se disparó y volvió a rozar los 100 dólares por barril, muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra. Dado que por Ormuz circula cerca del 20% del crudo mundial, cualquier interrupción genera un impacto inmediato en los mercados, elevando costos de energía, transporte y alimentos a nivel global.

En el terreno marítimo, la incertidumbre es evidente. Algunos petroleros ya dieron la vuelta ante la presencia militar y el riesgo de incidentes, mientras el tráfico sigue muy por debajo de los niveles habituales. Informes del sector indican que decenas de buques han evitado la zona desde el recrudecimiento de la crisis, reflejando el temor a quedar atrapados en un posible enfrentamiento.

Analistas advierten que imponer un bloqueo efectivo no será sencillo. La geografía del estrecho, sumada a la capacidad de respuesta iraní con lanchas rápidas y misiles costeros, plantea un escenario complejo incluso para la poderosa armada estadounidense. En este contexto, la gran incógnita es quién podrá sostener más la presión: si Irán, golpeado por sanciones y restricciones comerciales, o Estados Unidos, frente al impacto global de una crisis energética prolongada.

UN CONFLICTO QUE SE PROLONGA

El conflicto, iniciado a fines de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya dejó miles de muertos y múltiples frentes activos, incluyendo combates en Líbano. La situación humanitaria y de seguridad se deteriora rápidamente, mientras los intentos diplomáticos no logran consolidarse.

A nivel internacional, crecen los llamados a la moderación. China, altamente dependiente del petróleo iraní, pidió garantizar una navegación “sin obstáculos” en Ormuz, al igual que varios países del sudeste asiático. En Europa, líderes como el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer impulsan una cumbre para coordinar una respuesta que permita desescalar la crisis y proteger el comercio marítimo.

Mientras tanto, el alto el fuego vigente hasta el 22 de abril se mantiene con dificultad. Aunque desde Washington aseguran haber recibido señales de Teherán para retomar el diálogo, la desconfianza mutua y la escalada verbal complican cualquier avance.

En este escenario volátil, el riesgo de un error de cálculo es alto y podría desencadenar una nueva fase del conflicto, con consecuencias imprevisibles tanto para la región como para la economía global.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados

Massot cuestionó el acuerdo con Milei: “Es rifar la coherencia del espacio”

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
+ Leidas

Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes

Gimnasia: en el final encontró el triunfo

Adorni habría recibido US$ 100 mil “en efectivo” de dos prestamistas

Estudiantes: va por un triunfo que lo cope

Paran médicos de PAMI y alertan sobre “colapso”

Los números de la suerte del martes 14 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

La isla Santiago, otra vez foco de una denuncia ambiental

Lilita Carrió se metió con el look de la escribana
Últimas noticias de El Mundo

Trump y una imagen que lo muestra como Jesús mientras pelea con el Papa

Procesan a la esposa de Sánchez por corrupción

Keiko sigue primera y aún no se define su rival para el balotaje en Perú

Magyar quiere asumir cuanto antes en Hungría
Policiales
Bebé fallecida: investigan las causas de un abandono fatal
Empresarios procesados por una presunta insolvencia fraudulenta
Todo listo para el nuevo juicio oral por Maradona
Otra muerte ante un despiste en moto en Romero
El nene de Comodoro tenía 20 traumatismos
Deportes
Gimnasia: en el final encontró el triunfo
Debe resetearse con un DT que lo ayude a crecer
Pereyra: “Fue un triunfo importante y merecido”
Franco Torres saltó del banco y le dio el triunfo
Nacho Fernández llegó a la quinta amarilla y no jugará el sábado
Información General
Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro
Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados
El Colegio de Médicos advierte que está en riesgo la atención de los jubilados de PAMI por "colapso"
¿El otoño es más cálido que la primavera?
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla