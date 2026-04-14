Prorrogan el servicio del TALP para unir La Plata con el Conurbano

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Se oficializó la prórroga de la concesión para la empresa Transportes Automotores La Plata S.A. (TALP), asegurando la continuidad de la Línea 338. A través de la Resolución N°95/2026 publicada en el Boletín Oficial, se convalidó la explotación del servicio hasta el 2 de abril de 2033, lo que garantiza la conectividad de La Plata con gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida oficializada por el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, no solo extiende el plazo de vigencia, sino que también autoriza una reestructuración operativa de sus recorridos tradicionales.
Entre las novedades más destacadas, la normativa establece la incorporación de los municipios de Ituzaingó y Hurlingham a la traza actual, ampliando el alcance de una línea que ya atraviesa puntos clave como San Isidro, Morón, La Matanza y Lomas de Zamora, consolidándose como una columna vertebral del transporte interurbano.
Según se informó, para garantizar la eficiencia del servicio, la Provincia fijó un parque móvil mínimo y obligatorio de 109 unidades que la compañía deberá mantener en funcionamiento. Este requisito técnico busca asegurar la frecuencia y calidad en una prestación que une el Conurbano bonaerense.
El TALP opera de forma ininterrumpida desde 1967. Tras superar diversas etapas y renovaciones en las últimas décadas, la firma platense encara este nuevo período con el desafío cumplir con las exigencias operativas.
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