Distinción para el periodista platense Luciano Román

La distinción de Doctor en Honoris Causa recibió ayer el periodista platense Luciano Román de parte de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en una emotiva ceremonia anoche en la sede porteña de esa casa de estudios, con la participación de varias personalidades de nuestra ciudad, en un salón repleto.

Román, quien durante más de dos décadas se desempeñó en la jefatura de la redacción del diario EL DIA y que actualmente escribe para La Nación, fue galardonado por su “destacado aporte periodístico a las cuestiones educativas”, a través de sus notas sobre la (crítica) realidad escolar y universitaria.

Lo acompañaron en la mesa principal el rector de la Universidad, Dr. Ricardo Orosco, y otro periodista platense, Hugo Alconada Mon, quien destacó la trayectoria en el periodismo de su par Luciano Román y, en ese sentido, hizo hincapié en los casi 30 años que escribió en el diario EL DIA, donde comenzó en la sección, precisamente, de Educación.

Luego Román, tras recibir la medalla y el cuadro de distinción de parte de la UADE, agradeció a las autoridades por el galardón y la presencia del público que colmó el salón de actos de la Universidad, al tiempo que destacó la función del periodismo en la actualidad, tanto desde las críticas como desde las propuestas.

Durante el evento, se destacó que la labor del periodismo ayuda a “visibilizar los desafíos pedagógicos actuales y a fomentar un debate público de calidad, más allá de lo educativo”.